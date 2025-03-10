從CPR到核災應變！基隆消防聯手慈濟　學童挑戰防災PK賽

▲學童挑戰防災技能，基隆盃競賽強化應變能力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與慈濟基金會於昨（9日）合辦第四屆基隆盃「慈濟 x PaGamO 環保防災勇士PK賽」，吸引40所國小、119名學生參與。活動透過寓教於樂的競賽方式，結合防災、核安及急救宣導，讓孩子與家長在互動中學習環境保護與應變技能。消防局現場示範CPR、AED操作及地震避難技巧，並推廣核災應變口訣「停看聽」，強化民眾防災意識與自救能力，為社區安全奠定基礎。

基隆市消防局在活動現場設置防災、核災及急救宣導攤位，推廣正確的應變知識與技能。消防人員現場一對一指導民眾學習心肺復甦術（CPR）與自動體外心臟電擊去顫器（AED）的正確使用方式。從判斷患者意識與呼吸，到正確施作CPR的技巧，提醒按壓時雙手置於胸骨中央、手指交扣、手臂伸直，並保持每分鐘100至120次速率，按壓深度5至6公分，以有效促進血液流動。許多孩童與家長體驗後驚呼：「原來急救不只要快，還有很多重要的技巧要注意！」

▲從環保到防災，基隆學童PK賽學自救救他。基隆市消防局長游家懿（中）。

為強化地震與核安應變的認識，消防人員示範「趴下、掩護、穩住」的正確避難動作，提醒市民在地震發生時降低重心、保護頭部、尋找遮蔽物，待搖晃結束後再評估撤離路線。同時現場展示緊急避難包，包含飲用水、乾糧、手電筒、收音機及醫療用品等，強調生活中預先備妥防災物資，提高家庭的自救能力。

現場設置核安防護宣導站，向參與民眾宣導核子事故發生時應該採取的作為，利用簡單的口訣「核子事故停看聽」：「停-停留在室內、看-看最新消息、聽-聽政府指示行動」，以簡單易懂的方式讓民眾了解避難方法，並配合發送宣導單及宣導品提升宣導成效。

透過實作與互動學習，強化民眾對地震、核災防護及急救技能的認識。消防局長游家懿表示，推廣「心肺復甦術」至關重要，當身邊有人突然心跳驟停時，第一時間的應對往往決定患者的生存機率。在救護車抵達前，施救者應立即進行CPR，雙手穩定、快速且持續按壓患者胸部中央，維持血液循環，同時請周圍人員協助尋找AED設備，爭取寶貴的黃金救援時間。