▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

全台大罷免烽火連天，目前有32名國民黨立委罷免案一階過關，台大婦產科醫師施景中在臉書爆料指出，某位通過第一階段的立委，施壓國民健康署署長、中央健保署署長；該事揭露後，貼文下方有人直指是國民黨立委洪孟楷，導致洪孟楷遭綠營側翼洗版。對此，施景中發文澄清，「不是洪孟楷。不要再猜了。」

施景中近日在臉書PO文表示，一位大型教學醫院的主任親口向他說，有一位立委助理帶小孩來看病，對醫院提供的服務內容不滿，和看診醫生起了爭執，回去後告訴立委，立委大為光火，馬上用最急件公文，叫國民健康署署長、中央健保署署長，還有教學醫院的副院長在當天下班時間5點鐘準時到立委辦公室報到。該事揭露後，貼文下方有人直指是國民黨立委洪孟楷。

對此，施景中9日也在臉書再度發文，澄清「不是洪孟楷。不要再猜了。我只是希望立委諸公可以尊重專業。」他重申，這本是一件可以在門診好好溝通的事情，結果卻要出動一個十萬火急的公文，把醫院的副院長和健保署長國健署長都找來辦公室開會，後來又發現是烏龍一場，實在是不尊重專業，質疑「難道我們教授和署長都沒有別的事情可以做了嗎？」

針對無端捲入風波，洪孟楷強調自己「超級冤枉」，自本屆立委任期開始，他遭受了多次莫名的抹黑，但實際上一向尊重專業和文官，絕不會「耍官威」，在過去5年的任期中也從未發函給國民健康署或健保署的署長來辦公室開會，與兩署長的對話都是在衛環委員會公開質詢，希望謠言止於智者，也呼籲爆料者拿出證據，證明所言屬實。