年收破百萬卻找不到對象　單身男女嘆多金不一定能終結單身

▲年收入破百萬卻找不到對象？單身男和女求助中壢美滿。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

家住北部的陳姓豬肉商向桃園市中壢區美滿服務中心訴苦，他在北部養土豬，雇了工人到處收免費的餿水養豬，自養、自宰、自賣溫體豬，每天可以賣六到八頭豬，還零售給同業，每月付唯一的兒子薪水20萬，但兒子年近40，卻找不到對象！

陳姓豬肉商納悶，兒子身高176，大學畢業，在販售豬肉時和客人互動良好，許多婆婆媽媽還主動要介紹，為什麼兒子仍是「單操一個」，他不解這些適婚女生心裡在想甚麼？

另名通過「重機械操作職類技能檢定術科測驗」的王姓男子也憤憤不平，他自己開推土機，並且買了裝載機（含小山貓）兩台，挖掘機一台，僱用有通過技能檢定術科測驗的員工，光是薪水一個月就要付出30多萬，加上自己收入及挖掘機等的收入，扣除買裝載機（含小山貓），挖掘機等的貸款，每月仍有數十萬不定的收入，而且有一棟自住透天屋，另一棟租人收租金，雖然不敢自稱自己是「多金男」，但同學每月3、4萬卻娶老婆生孩子，自己偶而會嘆息，「錢有甚麼路用？」他希望中壢美滿替他「找個公道」！

婦女節當天，擔任房仲多年的張姓女子也向中壢美滿訴苦，坦言最近房地產稍不景氣，她的業績稍受影響，只是過去多年房地產景氣，她認真販售，與客戶建立良好關係，自己省吃儉用也買了一棟透天厝自住，還在大學學區附近買了六個套房租給學生，年收入不錯，外在、談吐不輸人，尤其身高164的她，也有不少客戶表達好感，或是介紹男友，但等到快40歲，卻仍找不到另一半？

成立40年的中壢區美滿服務中心表示，不少人一次就找到對象，也有人身經多次「戰鬥」才成就美滿姻緣；世事無絕對，賣豬肉的可以發揮自己口才，開車的也要展現自己專業，房仲員更該表現耐心、熱心及溝通能力，他／她們一定可以找到懂得並認同他／她們的人，而經濟力適度展現，也會「魅力無限！」，對於婚姻或其他問題，只要有信心與決心，成功絕對在不遠處！