桃園肉攤小開「1天賣7頭豬」　娶素食妻「全家為她改吃素」

▲中壢區美滿服務中心表示，姻緣天注定，不是冤家不聚首。（圖／中壢美滿提供）



記者楊淑媛／桃園報導

美滿的婚姻可以帶來幸福，但也可能帶來無限的痛苦！中壢區美滿服務中心15日表示，一個每天可以賣7頭豬的年輕老闆，為了愛改吃素；原本視長姐若母的妹妹，愛上的男生竟然是姐姐男友的叔叔輩；藍、綠民代助理在未婚聯誼時，因為工作屬性相同，未受政治顏色影響，話題多而交往穩定！

中壢區美滿服務中心表示，在桃園市經營豬肉攤的小開，是家中獨子，與父母經營的豬肉攤每天可以販售7頭豬，收入佳。半年前豬肉攤的小開由父母陪同到美滿，希望找一位純樸、吃苦耐勞的女生，經安排家住新竹湖口的客家女會計與他「個別一對一」，兩人一見如故。

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由於，女生報名時也沒說她吃素，後來雙方在咖啡廳見了幾次面後，感情增溫，直到有一次吃飯時間，男生才知道女生素食，雙方為了飲食習慣不同差點分手，因男方父母很肯定女方，也希望兒子終結單身，還認為世代賣豬肉，職業不容易改，但吃飯改為吃素，也是一種機緣，雙方家長坦誠溝通後，兩人決定下個月8月結婚。

年幼的妹妹視長姊如母，報名未婚聯誼時，妹妹希望找一位年紀較長的男生，姊姊則認為照顧弟妹慣了，希望找可以讓她呵護的男生，今年27歲的妹妹被安排36歲的竹科工程師；35歲的姐姐參加美滿「個別一對一」時，被安排同年齡的公務員，兩姊妹也分別交往兩個月後論及婚嫁，雙方親友互動時，才發現住新竹的科技新貴原來是板橋人，因工作在竹北買屋，35歲公務員小竹科新貴一歲，兩人是叔叔輩，若真的結婚，妹妹成了叔母，姊姊變晚輩，所幸雙方家長開明，兩人婚姻沒受阻。

分別在新北、新竹擔任民代助理的兩位未婚男女，由於年紀、學歷、外表及工作等客觀條件相同，因而安排兩人見面，雙方第一次見面時，就在咖啡廳聊到咖啡廳打烊，雙方都認為對方是極品，唯一的問題是老闆藍、綠大不同，雙方為此困擾，兩人後來認為，各自老闆選區不同，而且是多席次民代，只要秉持尊重原則，當然可以白頭偕老。