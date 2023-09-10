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不要台積電高薪男！28歲女公務員找對象　竟指定特警、幫派大哥

▲特考及格年輕女生找對象要具「衝擊性」

▲特考及格年輕女生找對象要具「衝擊性」。（圖非當事人／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一位28歲、特考及格在公部門上班的女生，報名中壢區美滿服務中心「個別一對一」聯誼時強調，千萬別安排甚麼台積電、鴻海或聯發科等所謂年薪二、三百萬以上男生，她內心追求刺激，希望找有衝擊性的男生對象，能嫁給總統或院長旁邊的特警、或是工作風險性高，但卻是「天選之人」的飛官，而幫派大哥也是可選對象！

中壢區美滿表示尊重她的選擇，但也坦言，美滿會員有民航公司機師，卻沒有飛官，警界阿Sir不少，特警不多，至於黑道小弟都沒有，更不會有黑道大哥來報名。

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另外，台大法律系畢業的一對姊妹，一個是法官，一個是執業律師，兩人異口同聲說要嫁小學男老師，因為老師會專心傾聽心聲、多鼓勵少責備、有親和力、會不斷進修、具幽默感，更重要的是有愛心、有耐心，老師會成一個洋蔥模型（onion model）的貼心男，由外而內依序為環境、行為、能力、信念、認同、使命，內外層之間並相互影響，比起一些法律人，心眼小、虛偽、愛計較、性壓抑，有太多的執著與固執，她們不要找同行結婚。

幸運的是，這名女律師也很快在美滿中心找到另一半。而年收入超過數百萬的科技男希望找書局店員或office lady為另一半，科技男認為，賺錢已經不是人生唯一的追求，自己有不錯的收入，反而希望回家後有個溫馨的家，而不希望找個女強人或大女人在家中發號司令或咄咄逼人，如果妻子是天天浸淫書海的另一半，耳濡目染下，滿口書香味，或是office lady，因為OL穿搭合一，知所進退，也可以帶「出場」，不會有壓力感，何樂而不為？

還有男生希望找女運動員，身體好又開朗，有人是「護士控」，非護理師不娶，有人希望找迷你型女生，不會有壓力，不少女生希望嫁公教人員，反正各有所好，中壢區美滿服務中心也以客為尊，盡可能滿足，如果無法如願，也會加以說明。

不過，中壢美滿說，婚姻是兩人活生生相處，並不是夢幻般的想像，「婚姻真的是一個照妖鏡，進入婚姻，會有很多生活的瑣事，因為日常瑣事太多，最容易被犧牲的就是感覺跟感情。」婚姻生活就是柴米油鹽醬醋茶，從數不盡的瑣碎事物內堆積出來的產物，地板誰拖、垃圾有沒有好好分類、掀不掀馬桶蓋…每一件都是小事，但往往會成為兩人爭執的開端。

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