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科技男年收300萬想婚...拒180萬薪女主管　要找月入3萬交往原因曝

▲科技男年收三百萬，要找月入三萬女原因曝

▲尋找合適的另一半，人生路上相互扶持、共創未來，是許多未婚男女努力的方向。（示意圖／美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

尋找合適的另一半共組家庭，人生路上相互扶持、共創未來，是許多未婚男女努力的方向。中壢區美滿服務中心13日表示，在通往婚姻路上尋覓對象時，有人目標明確，很快遇到意中人，但也有人過於自我設限，甚至自綁手腳，反而讓婚姻之路受阻，錯過每一段親密關係！

一名年收300萬的科技新貴，到美滿服務中心希望能透過「個別一對一」聯誼找到另一半，該中心經過慎選，安排一名國立大學碩士，年收180萬的金融業女主管；不料科技新貴拒絕，還希望美滿中心安排年收入40萬上下女生，科技新貴認為，女生收入高會「歹剃頭」，愛施口令，一定是「大女人」，所以敬而遠之。

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一名在銀行擔任高級主管的媽媽，帶著3名分別是35歲、33歲及31歲，學歷都是碩士的兒子到美滿中心，得意說：自己一路爬到「經理級」，除了能力、專注於專業，也重視教養孩子，3名孩子身高都是180以上，學歷、工作、收入也一流，就是不會交女友，她跟孩子討論半天，認為隔行如隔山，孩子的經濟規劃，未來人生走向，她都可以有十足能耐，唯獨婚姻一事搞不定，因此，寄望美滿中心能促成3名孩子良緣。

這名銀行女經理開了一大堆「準媳婦」條件，包括公職、學歷、外在、口才等條件外，還直言的告訴美滿中心社工，如果3個兒子在明年母親節前，找不到對象，她會到美滿舉牌抗議！另一名高中女老師帶著台大博士班的女兒找對象，強調女兒的對象，男生要博士學位，而且高中必須是公立一流高中畢業，考上公立大學，再拿公立大學博士，女老師說，她們一家都是建中、北一女、台大，如果男方基因不好她是無法接受。

還有身高156女生，希望男生175以上；年過40女生，因為自己「凍卵」認為可以找年輕男生；外在條件一般般的男生，認為美滿安排的女生如果沒有明星臉，他要給一分的負評。

中壢區美滿服務中心13日表示，有人認為婚姻和愛情本質上是有衝突的，人總希望婚姻是安全、穩定、避風港；愛情追求的是刺激、興奮、讓人不斷發掘以前沒有的東西。如果婚前追求的過程中，不能抱著冷靜、執著、成熟的態度，而是抱著不切實際幻想，甚至堅持「買方」的立場，結果可能找不到另一半，或是造成是失敗的婚姻，受傷的不只是夫妻，還有無辜的孩子！

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