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年薪300萬科技男找女友！要求「身材豐腴」　原因曝有這優點

▲科技男希望找身材豐滿女生為對象。

▲中壢美滿表示，適婚男女找對象，刻意「量身訂做」某些條件，讓姻緣一再錯過！（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不少適婚男女，雖然期待早日成家，卻因刻意「量身訂做」某些條件，讓姻緣一再錯過！今年36歲，國立大學博士學歷、年收超過300萬科技男，找上桃園市中壢區美滿服務中心，希望在安排「個別一對一」時，女方至少體重79公斤以上女生，由於不少未婚男性開出的擇偶條件，都希望身材高挑苗條的女生，這位博士科技男的要求讓人好奇？

科技男告訴中壢美滿服務中心，為何想找豐滿女孩結婚？因為她的母親身高168公分，體重87公斤，是個事業有成的事業家，雖然母親工作忙碌，但從小母親為全家人準備三餐，他到國中畢業，都是和父母同睡，也一起沐浴，母親給他無微不至照顧生活起居及課業，直到高中大學才離家，但多年來一直感受母親溫暖的愛。

他說，胖媽媽經常面帶微笑，在商場上客客氣氣，因而有不錯業績，胖胖的媽媽天生給身邊的朋友帶來幽默及安全感，給人一種相當穩重可靠的感覺，尤其晚上睡覺，媽媽肚子溫暖，抱住睡真溫暖，也挺有趣的，可以讓人情緒很舒緩，他否認是「戀母情結」，只希望未來的另一半身材豐腴，可讓人窩心、情緒穩定、好睡眠。

另外，一名身高186公分的陳姓公務員，則希望找身高150公分以下「小隻女」，他認為「小隻女」超可愛的，也讓人羨慕，尤其因為身材小，反應機靈，也比較健康，並強調不要找「傻大個」女生。

而一位台大碩士學歷，在一流高中任教的女老師，開出的條件則是男方必須博士，幫她安排一位台科大博士畢業的公職主管認識，兩人交往一個月後，女老師竟然提分手，她的原因是男方雖然台科大博士，但高中念的是桃農，考入台科大後，由碩士念到博士，她希望男生高中是武陵、建中，至少桃中、師大附中或中大壢中，再考台大、碩士念到博士。

女老師還說，如果男方父母是台大人，小時候開始就念台大幼稚園更好，由於女老師也是台大人，雖然有點「台大控」，她的要求被認為「可以接受」。

還有女護士非醫師不嫁，男記者要找有文藝氣息女生，女老闆希望男生有賓利車或特斯拉，至於男生希望女生美麗又嫁妝多，有「中古」男生希望找「幼齒女」，讓中壢美滿對於這些獨自的擇偶觀，倍覺為難。

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