嘉義市「班班有鮮奶」政策持續　全市2萬2477學生受惠

▲ 嘉義市續辦「班班有鮮奶」，照顧孩童健康不中斷 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市為確保學童營養攝取不中斷並支持本土酪農，114年自籌預算編列3,423萬元持續推動「班班有鮮奶」政策。今年2月起，嘉義市擴大免費供應國產鮮奶至全市3所公立幼兒園及國中，惠及全市公立國中小及幼兒園2萬2,477名學生，成為全台第一個涵蓋國中小及幼兒園的縣市。

市長黃敏惠表示，嘉義市政府始終重視學童的營養與健康，致力於打造優質的學習與生活環境。去年中央推動「班班有鮮奶」政策，讓學童能夠獲得更均衡的營養，但由於鮮奶的保存條件較為嚴格，若未妥善冷藏，短時間內可能變質，影響食用安全。為確保鮮奶供應的品質與安全，市府團隊與學校積極尋求解決方案，完善冷鏈配送機制，而九華山地藏庵也慷慨捐贈保冰桶與保冷袋，有效解決鮮奶配送過程中的溫控問題，讓學童能夠持續享用新鮮、營養且品質穩定的乳品。

黃敏惠強調，雖然中央決議停辦班班喝鮮奶政策，但嘉義市堅持「教育優先、孩子第一」，自行編列預算，自今年2月起擴大對象為3所公立幼兒園及國中，並透過追加預算編列本市20所國小鮮乳採購費，讓國中以下學童持續享有充足的乳品攝取，並以行動表達對國內酪農產業的支持。

黃敏惠特別感謝議會的支持、學校行政團隊的努力，以及九華山地藏庵的善心捐助，讓這項政策能夠順利執行，確保每位學童都能獲得完整的營養補給。黃敏惠市長也勉勵孩子們在飲用鮮奶的同時，要珍惜這份得來不易的資源，並培養良好的生活習慣，均衡飲食、多運動、維持健康的體魄，讓自己擁有更充沛的學習能量。

教育處郭添財處長表示，此次國中小乳品聯合採購案由世賢國小承辦，共計評選出統一、光泉、味全及福樂等四家廠商，由各國中小擇定提供服務的廠商，並自2月24日起陸續配送至各校；而各廠商均具有符合規範的倉儲設備，在完成保冷袋分裝後即以冷藏車依指定的配送時間送達學校，再透過教職員工的協助分送至各班級教室，確保鮮奶能夠如期如質的完成飲用，同時也透過食育教育幫助學童認識飲用鮮奶的好處，結合良好的生活作息與運動習慣，確保身心靈健康發展。