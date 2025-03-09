全台首演　嘉義市樂齡合唱團音樂劇引領熱潮

▲《看我聽我》音樂劇嘉義市感動首演 座無虛席！黃敏惠市長同唱《秋蟬》歌頌青春記憶 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市以音樂、運動及寫作，鼓勵民眾享受樂齡、開展精采的第三人生，全嘉樂起來合唱團的指導老師、音樂藝術家曾維民看到音樂帶來的力量，號召「樂齡勇壯城─全家樂起來」第1、2屆的合唱團以及嘉義男聲合唱團的團員參與，並與嘉義溫豆弦樂團合作。歷時1年訓練、籌備，推出改編校園民歌所編寫音樂劇《看我聽我》。昨(8)日在嘉義市音樂廳舉行全台首演，座無虛席。

嘉義市長黃敏惠特別在音樂劇開演前，趕抵後台為所有成員送上鼓勵，並與團員合唱《秋蟬》回憶校園民歌的青春記憶黃敏惠市長表示，「《看我、聽我》校園民歌公益音樂劇」，以所有人都琅琅上口的校園民歌為靈感，譜寫劇情。不僅令人憶起那個淳樸、青春的民歌年代，也呼應了嘉義市鼓勵「樂齡勇壯」，朝向永續發展的政策與願景。感謝本次參與勇壯合唱團的老師及團員們，大家努力實現音樂夢外，更熱心到全市各社區照護機構公益巡迴演出，實現獨樂樂不如眾樂樂精神，以歌聲展現勇壯世代的絕佳風采。

黃敏惠也提到，透過本次音樂劇演出，樂齡團員們更在籌備過程中體現成員間合作、社群互動的價值，相互彼此珍惜，每個人每個角色都很重要。這不單是對勇壯世代第三人生夢想的實現，更是對樂齡健康生活的最佳詮釋。

嘉義男聲合唱團團長曾維民老師表示，「校園民歌」陪著四、五、六年級生一起成長，而這次會想要創作音樂劇，是在找尋題材時恰好聽到了「木棉道」這首歌，瞬間那些陪伴和滋養湧出，所以將這些眾人耳熟能詳的校園民歌都融入在音樂劇中。校園民歌的特質是歌詞通俗而真摯，曲調優美而樸質，這次的音樂劇是以一段溫馨感人的故事作為劇情主軸，串入一首首熟悉動聽的民歌曲目，以混聲合唱團、演員重唱的多元方式演出，期待讓大家重拾歌頌青春的美好時光。

市府衛生局表示，全嘉樂起來舉辦至今邁入第3年的成果，很高興能帶領著樂齡市民們開心地學習音樂，自信地站上舞台公開演出，並將這股能量與熱情帶進護理之家公益演出，翻轉了長者只能被照顧的印象，實踐永續。第3屆全家樂起來已於日前號召新血、新成員，歡迎更多看完音樂劇的勇壯市民們心動不如馬上行動，圓夢永遠不會太遲，即日起至3月9日，歡迎歡迎設籍嘉義市50歲以上熱愛音樂的勇壯族踴躍報名，詳情及報名網址https://project.gentlebrass.com/cys/ 。