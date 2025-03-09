嘉義市校外文化體驗計畫　引領孩子探索音樂之美





▲嘉義管樂之都 用文化紮根 校外文化體驗-藝術開門之旅帶領學生深度體驗文化之美 。（圖／嘉義市文化局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓嘉義市的孩子深入了解藝術文化，嘉義市政府積極爭取文化部的「校外文化體驗計畫」，並規劃五條特色路線，其中「踏著音符去旅行」就是以嘉義市「管樂之都」的城市定位進行勾勒，將嘉義市音樂廳、國立臺灣交響樂團、臺中國家歌劇院和衛武營國家藝術文化中心鏈結，讓孩子走訪這些音樂孕育場域，認識音樂之美。

文化局局長謝育哲表示，本次校外文化體驗計畫為計畫的第二階段，延續上個階段學校的熱情反饋，本階段報名可謂相當踴躍，市府也非常高興看到這樣的文化體驗活動在學校中展開，這不僅是對學生們傳統文化認識的深化，也讓學生們能夠親身感受到文化的價值，讓他們不僅是透過書本學習，更能夠藉由實際體驗來增強對文化的認同和熱愛。

今(114)年度的「校外文化體驗計畫」是以「藝術開門之旅」為主題，規劃出「表藝」、「古蹟」、「美術」、「在地」和「文化」等五條特色路線，希望帶著孩子們走出校園，進入藝術廳舍實際感受文化的浸潤，享受不一樣的藝術視野。

文化局表示，文化素養不僅展現在表演的當下，更重要的是從走進廳舍開始，就應展現對待藝術應有的態度。而為了讓學生享受更深刻且有趣的音樂體驗，局方特別自製音樂廳票券，並於進音樂廳前，由專業人員向學生介紹票面資訊以及音樂廳禮儀。而進廳後，首先是邀請專業管樂演奏家進行演出經驗及危機處理分享，帶領學生們進行管樂吹奏體驗，並於演奏示範結束後，再將學生們帶上舞台及後台，透過專業舞監對於場館設備與舞台技術的介紹，讓學生們了解到一場演出的背後不僅只是演出者的內容呈現，更包含了許多後勤技術的支援，最後再分別前往國立臺灣交響樂團及臺中國家歌劇院，進入音樂的藝術殿堂享受文化洗禮。

為了持續拓展學生的藝術與文化視野，將於3月19日帶領四百多名師生前往衛武營國家藝術文化中心，參與「探索管風琴音樂」活動，聆聽精彩的管風琴音樂會。衛武營音樂廳擁有亞洲最大的音樂廳演奏用管風琴，搭配其他樂器以及燈光效果等特殊聆賞規劃，平易近人的專業解說，期望展現管風琴的萬千變換，也為學生提供一次深入了解古典音樂的機會，體驗管風琴獨特的音色與表現力。

嘉義市校外文化體驗「藝術開門之旅」現正熱烈報名中，預計至114年10月執行結束，歡迎嘉義市各國中小、高中職學校申請，相信這樣的藝術體驗可以激發學生對音樂的興趣與熱愛，打開年輕學子的感官與視野，將藝術文化融入生活，培養文化內涵深度與美學品味，增進學生們對文化的認同與熱愛，也為學校的文化教育增添了新的亮點。活動資訊都將持續更新在嘉義+1 We Chiayi粉絲團https://www.facebook.com/WECHIAYI 。