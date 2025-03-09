嘉義市化糞池補助計畫　即日起開放申請最低5.8萬元

▲嘉義市大樓化糞池廢除有補助最低5.8萬元，有助於提升社區生活品質 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府持續推動污水建設，優化公共污水下水道系統，並透過補助計畫鼓勵公寓大樓廢除地下室化糞池或改設污水坑，以減少異味與病媒蚊孽生，提升社區環境衛生與居住品質，即日起開放申請，針對化糞池位於地下室之公寓大樓提供兩種補助標準:



1.廢除化糞池：每處補助5.8萬元

2.改設污水坑：依地下樓層深度補助7.2萬至10.8萬元

工務處表示，本補助採二階段申請，申請人須於設計階段先委託合格承裝商進行評估設計，再由市府委託專業技師勘查，確認符合規定後核准施工，竣工後由申請人檢送相關竣工文件，經市府派員查驗合格後，即撥付補助經費。

工務處特別提醒若為已報備之公寓大廈管理組織，需經區分所有權人會議決議，並取得二分之一以上所有權人同意書，由管理委員會或管理負責人提出申請，若為未報備之公寓大樓，由建築物所有權人或區分所有權人代表提出申請。

本計畫即日起受理，至年度經費用罄為止，廢除化糞池與改管不僅能 有效改善環境品質，還能減少未來維護成本，如抽水機械維護費、電費及定期清理化糞池的費用，長期而言對社區具多重效益，讓居住生活環境更加清潔舒適。