　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「地產大亨」不用紙鈔了！新版改用APP　家長怒：孩子怎麼學算數

新版「地產大亨」砍紙鈔改用APP　家長怒：孩子怎麼學算數？

▲ 新版「地產大亨」改由APP進行所有交易，引起家長不滿。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

許多民眾兒時玩過的桌遊「地產大亨」（又稱「大富翁」）將迎來重大變革，孩之寶公司（Hasbro, Inc）宣布，預計8月推出的新版本將省去模擬的紙本現金鈔票及銀行家角色，改由電子產品上的應用程式接管所有交易，記錄每名玩家的金錢與資產狀況，遊戲售價為24.99美元（約新台幣820元），搭配的APP則可免費下載。

綜合外媒報導，新版「地產大亨」的遊戲版面與舊版相似，但主要的地產名稱已變更為更符合兒童喜好的內容，其中最昂貴的地產不再是公園大道（Park Place）和木板步道（Boardwalk），改成火箭發射台與月球。此外，其他可購買的地產還包括「巧克力工廠」、「VR雲霄飛車」與「恐龍公園」。

孩之寶公司指出，新版「地產大亨」最大不同點在於「刪除實體紙鈔與計算方式」，除了加快遊戲節奏，解決傳統「地產大亨」遊戲時間過長的問題，也降低玩家作弊的機會，對兒童來說更容易上手。此外，應用程式內還加入迷你遊戲，玩家可藉此獲得額外獎勵，預期可吸引並維持年幼玩家的注意力。

報導提到，新版本「地產大亨」由手機或平板上的APP「Monopoly App Banking」接管模擬的紙本現金鈔票及銀行家角色，玩家在開局時選擇一個遊戲棋子，並搭配一張可掃描進應用程式的銀行卡處理所有交易，包括購買地契或支付租金。

不過，並未所有玩家都樂見這項變革，尤其是家長與教育學者。他們認為新版「地產大亨」剝奪孩子學習計算與金錢管理的機會。就有家長稱，「或許我是守舊派，但這款桌遊的核心價值就是教導孩子如何計算、使用現金並管理財務。現在的孩子恐怕再也無法學習基本的算術技能。」

還有人表示，「我不反對推出使用APP的版本，但讓人無法接受的是，此版本明顯針對兒童市場，卻剝奪他們學習金錢觀的機會。」也有許多玩家認為，刪除銀行角色與現金交易後，遊戲的趣味性大幅降低，「這款遊戲本來就有90%的運氣成分，現在卻要移除唯一有趣的『管理金錢』部分。」

此外，一名玩家諷刺，「乾脆把房屋、遊戲版圖，甚至連朋友都刪掉吧？肯定會更有趣」、「既然都用APP處理交易，那還需要實體遊戲版嗎？乾脆全部變成手機遊戲。」

新版「地產大亨」的變革，也讓許多家長擔憂，傳統桌遊可能無法再作為減少孩子螢幕使用時間的方式，「我支持將新技術融入遊戲設計，但不認同用科技剝奪經典遊戲的核心玩法。」也有家長表示，「若想讓孩子玩遊戲時遠離螢幕，新版『大富翁』顯然不是好的選擇。」

新版本「地產大亨」還未正式推出，設計理念已在網路上掀起熱議。報導指出，它預計於今年8月在各大零售商上架，售價為24.99美元（約新台幣820元），玩家需自行準備行動裝置進行遊戲，配套的應用程式則可免費下載。

延伸閱讀
婚前公婆答應不催生！婆婆「送1物」人妻秒崩潰痛哭　氣到懷孕了也不想講
公婆逼天天煮晚餐！人妻「乖乖照做」⋯婆婆崩潰把人趕出去：掃把星　全場看傻
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
東京「蜜腿正妹」斷片睡路邊！　網嘆：日本治安真好
只靠護國神山恐變「荷蘭病」！童子賢：別幻想台積電再守護20年
《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了
韓男星退伍後來台開唱！　粉絲1舉動 「他突放下麥克風走人」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普關稅大刀砍向晶片　專家：台灣恐陷避稅、維持台積電地位兩難

日本岩手山林大火撲滅！市長解除避難令　居民驚恐：以後不敢用火

「地產大亨」不用紙鈔了！新版改用APP　家長怒：孩子怎麼學算數

教師力挺！美逾7成公立學校祭「手機禁令」　學生1招破解

忘關投影！男師「上課看18禁裸女片」全播出　學生傻眼

男赤腳攀上大笨鐘！揮旗高喊「解放巴勒斯坦」　與警僵持16hrs

不想慘死俄國！北韓年輕人「斷指」逃兵　當局又出恐怖新規

同父異母姊好心收留！他竟勒頸逼亂倫　還挑釁男友：做了21次

烏克蘭慘了！俄軍揪北韓兵「奪3分之2失土」　用無人機威脅補給據點

日本下水道滲漏　3工人進去竟「全昏迷不治」！恐怖毒氣恐是禍首

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

川普關稅大刀砍向晶片　專家：台灣恐陷避稅、維持台積電地位兩難

日本岩手山林大火撲滅！市長解除避難令　居民驚恐：以後不敢用火

「地產大亨」不用紙鈔了！新版改用APP　家長怒：孩子怎麼學算數

教師力挺！美逾7成公立學校祭「手機禁令」　學生1招破解

忘關投影！男師「上課看18禁裸女片」全播出　學生傻眼

男赤腳攀上大笨鐘！揮旗高喊「解放巴勒斯坦」　與警僵持16hrs

不想慘死俄國！北韓年輕人「斷指」逃兵　當局又出恐怖新規

同父異母姊好心收留！他竟勒頸逼亂倫　還挑釁男友：做了21次

烏克蘭慘了！俄軍揪北韓兵「奪3分之2失土」　用無人機威脅補給據點

日本下水道滲漏　3工人進去竟「全昏迷不治」！恐怖毒氣恐是禍首

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害

女學生約摩鐵愛撫「初夜慘遭奪走」！怒告網友結局出爐

HBL菜鳥教頭奪冠奇蹟　葉韋喬向恩師黃萬隆高喊「我愛您」

只靠護國神山恐變「荷蘭病」！童子賢：別幻想台積電再守護20年

水逆來了！12星座「最新一週運勢」出爐　天秤隱身躲災

奪冠還轟全能大三元　松山新鐵衛劉程恩勇奪MVP榮耀

韓男星退伍後首度來台開唱！　粉絲1舉動 「他突放下麥克風走人」

快訊／台灣史上最佳！領航猿奪東超亞軍　盧峻翔砍20分卻致命失誤

快訊／西門町濺血！3少年「當街被砍」多處刀傷送醫　警方追查中

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了：打針打太多

【D＋River是什麼詞？】路人被考倒：學校沒教呀

國際熱門新聞

婦女遭強逼「裸體遊街」集體槍殺

美員工控台積電　開會講中文、升遷只給東亞裔

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

華為借空殼公司拿台積電200萬顆晶片

中國挨罰7882億　美法官：為新冠負責

烏軍在庫斯克情況急遽惡化！補給線斷

送餐機器人走道卡死　後面那台生氣了

16歲少女翹家和男網友3人同居　隔天遭肢解

東京「蜜腿妹」斷片睡路邊！嘆：日本治安好

新版「地產大亨」改用APP　家長怒了

台灣恐陷避稅、維持台積電地位兩難

忘關投影！男師上課看片全播出　學生傻眼

俄狂轟烏克蘭14死　川普：任何人都會這麼做

烏克蘭慘了！俄軍揪北韓兵「奪3分之2失土」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

孟耿如道歉「關閉所有社群」　個人副業全結束經營

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

DK轟黃子佼別想復出

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽求婚空姐女友成功

沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

求找「容易請假的工作」！1行業超爽：常請10天出國

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

從小不刷牙！他大學「刷牙3個月」竟蛀牙了　釣出牙醫系生

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

快訊／加油等等！明起汽油大降0.5元　柴油降1元

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面