「地產大亨」不用紙鈔了！新版改用APP　家長怒：孩子怎麼學算數

▲ 新版「地產大亨」改由APP進行所有交易，引起家長不滿。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

許多民眾兒時玩過的桌遊「地產大亨」（又稱「大富翁」）將迎來重大變革，孩之寶公司（Hasbro, Inc）宣布，預計8月推出的新版本將省去模擬的紙本現金鈔票及銀行家角色，改由電子產品上的應用程式接管所有交易，記錄每名玩家的金錢與資產狀況，遊戲售價為24.99美元（約新台幣820元），搭配的APP則可免費下載。

綜合外媒報導，新版「地產大亨」的遊戲版面與舊版相似，但主要的地產名稱已變更為更符合兒童喜好的內容，其中最昂貴的地產不再是公園大道（Park Place）和木板步道（Boardwalk），改成火箭發射台與月球。此外，其他可購買的地產還包括「巧克力工廠」、「VR雲霄飛車」與「恐龍公園」。

孩之寶公司指出，新版「地產大亨」最大不同點在於「刪除實體紙鈔與計算方式」，除了加快遊戲節奏，解決傳統「地產大亨」遊戲時間過長的問題，也降低玩家作弊的機會，對兒童來說更容易上手。此外，應用程式內還加入迷你遊戲，玩家可藉此獲得額外獎勵，預期可吸引並維持年幼玩家的注意力。

報導提到，新版本「地產大亨」由手機或平板上的APP「Monopoly App Banking」接管模擬的紙本現金鈔票及銀行家角色，玩家在開局時選擇一個遊戲棋子，並搭配一張可掃描進應用程式的銀行卡處理所有交易，包括購買地契或支付租金。

不過，並未所有玩家都樂見這項變革，尤其是家長與教育學者。他們認為新版「地產大亨」剝奪孩子學習計算與金錢管理的機會。就有家長稱，「或許我是守舊派，但這款桌遊的核心價值就是教導孩子如何計算、使用現金並管理財務。現在的孩子恐怕再也無法學習基本的算術技能。」

還有人表示，「我不反對推出使用APP的版本，但讓人無法接受的是，此版本明顯針對兒童市場，卻剝奪他們學習金錢觀的機會。」也有許多玩家認為，刪除銀行角色與現金交易後，遊戲的趣味性大幅降低，「這款遊戲本來就有90%的運氣成分，現在卻要移除唯一有趣的『管理金錢』部分。」

此外，一名玩家諷刺，「乾脆把房屋、遊戲版圖，甚至連朋友都刪掉吧？肯定會更有趣」、「既然都用APP處理交易，那還需要實體遊戲版嗎？乾脆全部變成手機遊戲。」

新版「地產大亨」的變革，也讓許多家長擔憂，傳統桌遊可能無法再作為減少孩子螢幕使用時間的方式，「我支持將新技術融入遊戲設計，但不認同用科技剝奪經典遊戲的核心玩法。」也有家長表示，「若想讓孩子玩遊戲時遠離螢幕，新版『大富翁』顯然不是好的選擇。」

新版本「地產大亨」還未正式推出，設計理念已在網路上掀起熱議。報導指出，它預計於今年8月在各大零售商上架，售價為24.99美元（約新台幣820元），玩家需自行準備行動裝置進行遊戲，配套的應用程式則可免費下載。

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