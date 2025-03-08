嘉義市警局感謝女性同仁辛勞　婦女節辦面膜製作體驗活動

▲ 嘉義市警局婦女節慶祝活動，由局長沈炳信(圖右)獻花及禮品給女性同仁 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局為了表彰女性同仁對嘉義市警察工作的貢獻，特別選在婦女節的前夕，舉辦「2025愛你愛我愛+1」婦女節慶祝活動，以感謝所有女性同仁的辛勞與付出。

▲嘉義市警局舉辦「2025愛你愛我愛+1」婦女節慶祝活動 。（圖／嘉義市警局提供）



嘉義市警局沈炳信局長表示，該局目前總計有166位女性同仁在執行警察勤務及行政工作，是嘉義市維持治安最堅強的後盾，而近年愈來愈多女性投身警察工作，該局為響應市府建構「全齡共享，世代宜居」的城市，也致力於營造性別平等的工作環境，希望不分性別的所有同仁都能在此充分發揮能量，守護治安。

▲嘉義市警局舉辦「2025愛你愛我愛+1」婦女節慶祝活動 ，現場提供手工DIY製作面膜體驗。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市警局為了鼓勵全體同仁關注女性的辛勞與貢獻，當天除了準備禮品及玫瑰花頒贈給所有女性同仁，還特別邀請嘉義市在地知名的月桃故事館，提供手工DIY製作面膜體驗活動，讓女性同仁在工作忙碌之餘，也能注意身體保養，保持愉悅的心情，好好愛自己。

沈局長最後感謝女性同仁長久以來為嘉義市警局的付出，也期許全體同仁未來能持續為嘉義市的警察工作辛苦共創、幸福共享。