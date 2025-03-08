梁文音、李千娜亮相　嘉義市「潮風鈴。野餐音樂市集」人潮爆滿

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市「潮風鈴。野餐音樂市集」於今(8)日及明(9)日二天，在八掌溪右岸堤防舉辦活動，結合音樂、藝術、在地特色市集與環保元素，將近一公里的人車瞬間湧入賞花逛市集，讓原本的花海變成人海，警方也配合活動現場教館，讓人流及車流都能順利進到會場，活動熱鬧程度好比演唱會。

▲▼ 嘉義市「潮風鈴。野餐音樂市集」3/8日起登場，現場湧進滿滿人車潮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲「潮風鈴。野餐音樂市集」官方公布兩大停車場都爆滿 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市八掌溪右岸堤防（吳鳳南路547巷旁）每年三月初至中旬近一公里長的黃花風鈴木，就會開滿金黃色的花朵交織成一片壯麗花海，吸引無數民眾前來賞花;嘉義市政府更結合花季舉辦「潮風鈴。野餐音樂市集」，期待透過這場音樂、美食、美景交織下的花季活動，讓更多人欣賞嘉義市的自然之美，也為城市注入更多觀光活力。

此次音樂市集，市府邀請了多位實力派歌手和樂團參與演出，眾多卡司為現場觀眾帶來多元風格的音樂盛宴。今日上午首先由來自管樂之都-嘉義市的團體，嘉頌五重奏為節目揭開歡快序幕，緊接著歌手李友廷、梁文音以及充滿活力的Crispy脆樂團等人氣歌手、團體接連登場，深受大小朋友喜愛的派對鴿將帶來的歡樂氣球秀，安吉的氣球互動都為活動帶來多元的藝文享受，歌手李千娜登場帶來純粹、動人的歌聲，為活動再掀高潮。

現場除了音樂表演外，活動現場還規劃市集，包括結合嘉市潮選店的商家攤位及在地文創商品，沿著步道，更設置了多處打卡亮點，供遊客拍照留念。活動還融入環保理念，推出「舊電池兌換野餐墊或野餐籃」的活動，更是擠滿參與環保行動的民眾。

明(3/9)日則將由嘉頌Combo開場，歌手艾薇、張若凡、許莉潔，以及金曲歌后孫盛希帶來演唱，以及欣賞魔術秀Quint、王ADEN等精彩演出，為遊客呈現豐富多元的音樂風格，與充滿活力、歡樂的氛圍。



市府歡迎大小朋友們一同把握黃花風鈴木活季，來到「潮風鈴-野餐音樂市集」走春踏青，也鼓勵市民參與回收，只要在活動憑攜帶指定數量的舊電池，免費兌換限量的野餐籃或野餐墊。

「潮風鈴。野餐音樂市集」將於3月8日及9日(六、日)二天，活動期間從上午10時至下午5時帶來連續不斷的音樂演出與互動表演，還有氣球與魔術秀為活動增添趣味，無論是親子家庭、年輕人還是情侶，都能在這場活動中找到屬於自己的樂趣。開車前來的民眾可依導引於輔仁中學或立仁高中停車，詳細活動資訊請至嘉義市觀光旅遊網(https://travel.chiayi.gov.tw/)查詢。