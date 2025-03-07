嘉義市牛稠溪環快東段工程動土　 串聯重要交通節點

▲▼ 嘉義市牛稠溪環快東段先期聯絡道正式啟動 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市十大旗艦計畫之生活新路網-三橫三縱三環計畫，嘉義市牛稠溪環快(北橫)-東段先期聯絡道(台林橋至盧山橋)工程正式啟動，今(7)日嘉義市長黃敏惠與多位市府局處長、水利署第五河川分署李俊霖副分署長、祥兆營造有限公司董事長廖崇堡和鉅森工程顧問有限公司董事長陳韋嘉以及多位議員、里長等貴賓共同參與開工祈福儀式。

工程總經費約5,600萬元，預計於114年10月完工，施工範圍為台林橋至盧山橋間之防汛道路，長度為2.477公里，完工後串聯至工業街可提供台1線通往國道三號便捷之區域交通，可紓解嘉北區穿越性車流，快速連結周遭百貨商業區、醫療院所、後湖工業區等重要節點，提升交通效能。

要致富，先開路!黃敏惠市長表示，嘉義市十大旗艦計畫「生活新路網」之三橫三縱三環新路網，未來將分流聯外及周邊產業園區內之穿越性車流，提升交通效能。市府進行牛稠溪環快東段先期聯絡道工程，進一步將原水利署的防汛道路整合為兼具防汛、交通與生活機能的重要通道，充分發揮土地效益。在寸土寸金的嘉義市，每一條道路的規劃都須兼顧行人與車輛的安全、城市發展的需求，以及地方的歷史文化。從台林橋、到盧山橋，市府團隊一步步改善基礎建設，將防汛道路予以拓寬優化，同時與水利署第五河川分署合作協調，利用河川公地規劃以10公尺雙車道進行道路優化及拓寬，並設置照明路燈提升夜間行車安全。

黃敏惠市長進一步指出，嘉義市的角色不僅是地方治理，更關係到整個區域的發展。希望中央看見嘉義市作為鄰近產業生活圈的重要地位，行政院打造「大南方新矽谷」的半導體S廊帶，應該更加厚植嘉義市的實力，希望中央正視嘉義地區交通建設需求、推動輕軌建設，嘉義市若能連結高鐵與台鐵，將大幅提升大眾運輸的便利性，促進產業、觀光與城市發展。黃敏惠市長最後更打趣說道，若輕軌通過核定，願親自帶著交通處長許啟明至行政院表演舞獅。

工務處長蘇文崎表示，本次牛稠溪環快東段先期聯絡道工程由市府自籌經費進行，市議會最初核定7,500萬元預算，但市府秉持精打細算的原則，確保資源有效運用，以5,600萬元完成規劃，希望在有限的經費內達到最佳效益。此次工程除了解決現有道路狹窄不便、行車安全等問題，並納入節能減碳設計，包括採用LED路燈照明、飛灰爐石取代部分混凝土、擋土牆段採用加勁擋土牆維護自然生態環境等。市府將設計思維融入治理城市，也回應地方民眾與議員的建議，針對台1線至台林橋、工業街、盧山橋路段進行改善，優化路面品質與景觀，提供更舒適的通行體驗，沿線的藍花楹隧道與周邊的觀光景點更串聯在地歷史文化、景觀與旅遊資源。

蘇文崎處長感謝市議會及各界對市府團隊的支持，未來也將秉持功能品質、進度及經費控管三大原則，確保工程如期、工作如質、成本如度、工安無虞，打造永續、安全的幸福城市。

工務處表示，嘉義市十大旗艦計畫「生活新路網」之三橫三縱三環新路網由嘉義市政府擘劃，為大嘉義地區重大交通路網建設之一，未來規劃將透過新闢道路、高架快速道路等方式，串接國道1號及國道3號，打通現有的主要幹道，形成四通八達的交通路網，藉由提供便捷、安全、可靠的道路系統，紓解區域交通運輸之需求，提升大嘉義地區觀光及產業的發展。