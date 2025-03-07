敘利亞血腥衝突逾70死　阿塞德殘軍與政府部隊交火

▲效忠阿塞德的武裝勢力與新政府交火，70多人喪生。圖為敘利亞部隊前往拉塔基亞。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞人權瞭望台（SOHR）透過社群平台X發文表示，效忠於前總統阿塞德（Bashar al-Assad）的武裝支持者6日與國防部、內政部安全部隊交火，爆發血腥衝突與伏擊，造成至少70多人死亡、數十人受傷。

法新社、德國之聲等報導，兩派人馬在地中海沿海省分拉塔基亞（Latakia）交戰，這裡是阿塞德所屬阿拉維派（Alawite）大本營。安全官員穆斯塔法（Mustafa Kneifati）透露，這是一起精心策畫、事前預謀的攻擊，數支阿塞德民兵殘餘勢力攻擊新政府的陣地與哨所，鎖定濱海城鎮賈卜萊（Jableh）巡邏安全部隊伏擊。

▲安全官員穆斯塔法透露，這是一起精心策畫、事前預謀的攻擊。（圖／路透）

依據SOHR稍早說法，阿塞德支持者伏擊殺害16名員警，安全部隊發動反擊，造成28名親阿塞德武裝分子與4名平民身亡，稱這是阿塞德政權去年12月垮台至今最血腥的襲擊行動。不過死傷人數再度上升，已來到70多人死亡、數十人受傷。

SOHR也稱，敘利亞安全部隊派出武裝直升機朝伏擊者開火，包括效忠於前敘利亞將軍哈桑（Suhail al-Hassan）的戰士。現階段並不清楚哈桑本人是否參與這場襲擊事件。官媒SANA指出，安全部隊已逮捕前高階情報人員Ibrahim Hweiji。

在襲擊事件發生後，敘利亞部署增援部隊，並在阿拉維派地區實施宵禁措施，包括附近的土托斯（Tartus）與敘利亞第三大城荷姆斯（Homs）。安全官員Sajed al-Deek強調情勢已取得控制，並淡化關於阿拉維派發動攻擊的消息，呼籲避免激起宗教情緒。

▼SOHR指出，這是阿塞德政權去年12月垮台至今最血腥的襲擊行動。（圖／路透）