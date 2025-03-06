王大陸昔「拿鐵鎚砸計程車」凶狠片段被翻出！網酸：本色演出

▲王大陸近期頻繁登上社會新聞版面。（圖／翻攝自王大陸IG）



記者施怡妏／綜合報導

藝人王大陸接連因逃避兵役、教唆傷害Uber司機遭調查，與司機發生衝突時怒比中指，態度兇狠，如今有網友翻出，王大陸在電影《一萬公里的約定》有一幕，拿著鐵鎚邊罵邊砸，還怒吼「打破你的殼，給我出來」，想要激勵弟弟振作，片段在網路瘋傳，網友狠酸「根本是本色演出」。

臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」貼出一段影片，王大陸在電影《一萬公里的約定》中，有一幕他跳上引擎蓋，用鐵鎚狂砸計程車，「你才在幹什麼，躲在殼裡面，沒有用的東西，你怎麼會變這樣，打破你的殼，給我出來」，試圖激勵弟弟振作。粉專狠酸「別人演的不像，但你這不像演的」。

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底下網友紛紛留言，「原來他有預知能力，自己演的都會成真在自己身上」、「原來是方法演技啊」、「無時無刻都在磨練自己的演技」、「本色出演，絕非演戲」、「難怪演徐太宇演得這麼到位」、「演得那麼自然，原來是做自己」、「敬業的藝人，把工作當日常」、「我媽一直說他演得很好....難怪...連演都不用演」。

回顧此案件，發生在去年4月，當時王大陸從北市大安區復興南路一段搭車，但途中他認為司機繞路，雙方先在車上爆發第一次衝突，抵達目的地後，王大陸下車後發現自己的鑰匙遺留在車上，於是想開車門拿鑰匙，但因該車為特斯拉，王大陸打不開門，便怒敲車窗要求司機停車，王大陸露出凶狠神情，並對著司機怒比中指，雙方爆發第二次衝突。且事後他向友人游翔閔抱怨，游疑似透過特殊管道非法取得司機個資，並撂人痛毆司機，檢警目前持續調查中。

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