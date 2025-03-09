　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約長島爆多起野火！1地進入緊急狀態　「濃煙罩天」驚人畫面曝

▲▼ 紐約州長島爆發野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 紐約州長島爆發野火，遠處即可看見濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國東岸多地面臨異常乾燥的極端天氣，紐約長島8日爆發多起野火，強風與低濕度助長火勢，從康乃狄克州及三州地區即可看見濃煙竄上天際的驚人畫面，州長霍楚（Kathy Hochul）已宣布部分地區進入緊急狀態。

綜合《福斯新聞》等美媒，長島8日上午至下午陸續爆發多起野火，在時速64公里強風及低濕度環境助長下，火勢迅速蔓延，霍楚隨即宣布蘇福克郡（Suffolk County）進入緊急狀態，承諾提供州級資源，直到危機解除。

起火原因目前不明，但雷擊已被排除，因此極有可能是人為因素引發，所幸強烈西北風將大部分濃煙吹到海上，市區空氣品質未受嚴重影響。8日紐約市周邊地區空污指數仍維持在「良好」範圍，未對公眾健康造成重大威脅。

火場鄰近西漢普頓海灘（Westhampton Beach）一處空軍國民警衛隊基地附近工業區，最初幾小時內至少2棟建築受損，多個州級與地方單位正合力灌救，確保長島松林泥炭地（Pine Barrens）周邊建築不受威脅。過程中有一名消防員受傷，送往附近一間燒燙傷醫院治療。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝
快訊／苗栗死亡車禍！　1人宣告不治
台人近7日「被騙走逾14億」　詐騙手法前3名曝光
洗車工開「阿法」撞死高醫大生　車主慘了
從小不刷牙！他大學「刷牙3個月」竟蛀牙了　釣出牙醫系學生
奧斯卡影帝妻疑「打掃車庫染致命病毒」！遭老鼠傳染　掙扎數日身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿根廷突降「一整年」暴雨！8小時內慘遭淹沒　13死數百人急撤

川普放話「軍事干預or簽署協議」二選一　伊朗最高領袖反擊了

銷售近百年！日本明治宣布停賣「瓶裝牛奶」　澡堂經典沒了

16歲少女見男網友！翹家和他女友「3人同居」　隔天慘遭綁架+肢解

罷免南韓總統尹錫悅？憲法法庭「最快這天」裁決　成命運分水嶺

國安疑慮！　美國政府設備擬「禁用DeepSeek」

紐約長島爆多起野火！1地進入緊急狀態　「濃煙罩天」驚人畫面曝

美網紅猥褻「韓慰安婦雕像」恐被關10年！　還曾遭日本驅逐出境

婦女遭強逼「裸體遊街」集體槍殺　敘利亞血腥衝突2天逾千死

美烏下周重啟談判！4方立場一次看　普丁「笑看西方分裂」

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

阿根廷突降「一整年」暴雨！8小時內慘遭淹沒　13死數百人急撤

川普放話「軍事干預or簽署協議」二選一　伊朗最高領袖反擊了

銷售近百年！日本明治宣布停賣「瓶裝牛奶」　澡堂經典沒了

16歲少女見男網友！翹家和他女友「3人同居」　隔天慘遭綁架+肢解

罷免南韓總統尹錫悅？憲法法庭「最快這天」裁決　成命運分水嶺

國安疑慮！　美國政府設備擬「禁用DeepSeek」

紐約長島爆多起野火！1地進入緊急狀態　「濃煙罩天」驚人畫面曝

美網紅猥褻「韓慰安婦雕像」恐被關10年！　還曾遭日本驅逐出境

婦女遭強逼「裸體遊街」集體槍殺　敘利亞血腥衝突2天逾千死

美烏下周重啟談判！4方立場一次看　普丁「笑看西方分裂」

以為貧血求診！台中小隻女飲食清淡　被告知罹癌超崩潰

和牛粒添加麥香摩卡！望月樓60道菜3／17上市　經典炒鮮奶也吃得到

海軍敦睦艦隊抵台南安平商港　黃偉哲歡迎國軍盼全民提升國防意識

基隆男童衝對向找阿嬤　只看一邊遭撞飛！他重摔爬起來還能跑

阿根廷突降「一整年」暴雨！8小時內慘遭淹沒　13死數百人急撤

美周記／宋慧喬躍升法國精品美妝大使　雪花秀找新生代潤娥接棒

澎湖小客車「猛撞路邊13機車」！衝上人行道　現場畫面曝光

《GTA 6》將賣破100美元？分析師預測Take-Two定價計畫

蘇慧倫認了「曾對玉女封號厭煩」！　藏35年親曝原因

川普放話「軍事干預or簽署協議」二選一　伊朗最高領袖反擊了

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

國際熱門新聞

美員工控台積電　開會講中文、升遷只給東亞裔

婦女遭強逼「裸體遊街」集體槍殺

華為借空殼公司拿台積電200萬顆晶片

送餐機器人走道卡死　後面那台生氣了

烏軍在庫斯克情況急遽惡化！補給線斷

俄狂轟烏克蘭14死　川普：任何人都會這麼做

網抱怨黏鍋！日食品廠跨界推「不煎壞餃子」平底鍋

Stanley召回2款保溫杯　台灣消費者也能換

台女在日機場遭「捏奶頭」！27歲男安檢員被逮

女遊印度遭3男輪流性侵　男友人被推落河溺斃

年薪高達446萬！這12職業高薪又免進辦公室

俄軍「連2天空襲」烏克蘭至少25死

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

前紐約州幕僚孫雯夫婦涉「任中國代理人」

更多熱門

相關新聞

美女警「嗨跳鋼管舞」影片流出！

美女警「嗨跳鋼管舞」影片流出！

美國紐約市警局（NYPD）爆發爭議，一名女警官被發現，出演一首饒舌歌曲的MV，不僅在鏡頭前穿著清涼，展現火辣身材，還大跳性感鋼管舞，影片傳出之後，引來正反兩派論戰。

台中火力發電廠火警　台電回應了

台中火力發電廠火警　台電回應了

南消七大攜手新光三越辦理電動車火災搶救演練

南消七大攜手新光三越辦理電動車火災搶救演練

屏東核三廠火警12分鐘撲滅　台電：不影響發電

屏東核三廠火警12分鐘撲滅　台電：不影響發電

新竹東門圓環運動運品店今晨起火

新竹東門圓環運動運品店今晨起火

關鍵字：

火災長島紐約野火緊急

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

DK轟黃子佼別想復出

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽求婚空姐女友成功

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了

「短劇男神」曾輝牽手逛街洩戀情！對象是「她」網樂翻

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面