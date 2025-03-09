紐約長島爆多起野火！1地進入緊急狀態　「濃煙罩天」驚人畫面曝

▲ 紐約州長島爆發野火，遠處即可看見濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國東岸多地面臨異常乾燥的極端天氣，紐約長島8日爆發多起野火，強風與低濕度助長火勢，從康乃狄克州及三州地區即可看見濃煙竄上天際的驚人畫面，州長霍楚（Kathy Hochul）已宣布部分地區進入緊急狀態。

BREAKING: Donald Trump is on the golf course while brush fires rage across Long Island.



It’s the same strategy he used when wildfires broke out in both North and South Carolina last week. pic.twitter.com/FMqL8gJHzg — Gabe Sanchez (@iamgabesanchez) March 8, 2025

綜合《福斯新聞》等美媒，長島8日上午至下午陸續爆發多起野火，在時速64公里強風及低濕度環境助長下，火勢迅速蔓延，霍楚隨即宣布蘇福克郡（Suffolk County）進入緊急狀態，承諾提供州級資源，直到危機解除。

起火原因目前不明，但雷擊已被排除，因此極有可能是人為因素引發，所幸強烈西北風將大部分濃煙吹到海上，市區空氣品質未受嚴重影響。8日紐約市周邊地區空污指數仍維持在「良好」範圍，未對公眾健康造成重大威脅。

火場鄰近西漢普頓海灘（Westhampton Beach）一處空軍國民警衛隊基地附近工業區，最初幾小時內至少2棟建築受損，多個州級與地方單位正合力灌救，確保長島松林泥炭地（Pine Barrens）周邊建築不受威脅。過程中有一名消防員受傷，送往附近一間燒燙傷醫院治療。