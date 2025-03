紐約長島爆多起野火！1地進入緊急狀態　「濃煙罩天」驚人畫面曝

▲ 紐約州長島爆發野火,遠處即可看見濃煙。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國東岸多地面臨異常乾燥的極端天氣,紐約長島8日爆發多起野火,強風與低濕度助長火勢,從康乃狄克州及三州地區即可看見濃煙竄上天際的驚人畫面,州長霍楚(Kathy Hochul)已宣布部分地區進入緊急狀態。

BREAKING: Donald Trump is on the golf course while brush fires rage across Long Island.



It’s the same strategy he used when wildfires broke out in both North and South Carolina last week. pic.twitter.com/FMqL8gJHzg