紐約長島爆多起野火！1地進入緊急狀態　「濃煙罩天」驚人畫面曝

▲ 紐約州長島爆發野火，遠處即可看見濃煙。（圖／達志影像／美聯社）
記者陳宛貞／綜合外電報導
美國東岸多地面臨異常乾燥的極端天氣，紐約長島8日爆發多起野火，強風與低濕度助長火勢，從康乃狄克州及三州地區即可看見濃煙竄上天際的驚人畫面，州長霍楚（Kathy Hochul）已宣布部分地區進入緊急狀態。
BREAKING: Donald Trump is on the golf course while brush fires rage across Long Island.— Gabe Sanchez (@iamgabesanchez) March 8, 2025
It’s the same strategy he used when wildfires broke out in both North and South Carolina last week. pic.twitter.com/FMqL8gJHzg
綜合《福斯新聞》等美媒，長島8日上午至下午陸續爆發多起野火，在時速64公里強風及低濕度環境助長下，火勢迅速蔓延，霍楚隨即宣布蘇福克郡（Suffolk County）進入緊急狀態，承諾提供州級資源，直到危機解除。
起火原因目前不明，但雷擊已被排除，因此極有可能是人為因素引發，所幸強烈西北風將大部分濃煙吹到海上，市區空氣品質未受嚴重影響。8日紐約市周邊地區空污指數仍維持在「良好」範圍，未對公眾健康造成重大威脅。
火場鄰近西漢普頓海灘（Westhampton Beach）一處空軍國民警衛隊基地附近工業區，最初幾小時內至少2棟建築受損，多個州級與地方單位正合力灌救，確保長島松林泥炭地（Pine Barrens）周邊建築不受威脅。過程中有一名消防員受傷，送往附近一間燒燙傷醫院治療。
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