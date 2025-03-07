美女警「嗨跳鋼管舞」影片流出！　穿丁字褲狂晃豐臀

▲紐約市女警梅莉莎，在一段MV中火辣演出。（圖／翻攝X@NYPDSVU、YT@WORLDSTARHIPHOP）



記吳美依／綜合報導

美國紐約市警局（NYPD）爆發爭議，一名女警官被發現，出演一首饒舌歌曲的MV，不僅在鏡頭前穿著清涼，展現火辣身材，還大跳性感鋼管舞，影片傳出之後，引來正反兩派論戰。

在饒舌歌手S-Quire的MV中，梅莉莎（Melissa Mercado）身穿小可愛與丁字褲，在鋼管上舞動曼妙身材。儘管影片資訊並未提及舞者姓名，但執法部門消息人士向《紐約郵報》證實，該女確實就是梅莉莎。

梅莉莎2018年加入紐約市警局，目前是第3級警官，在布朗克斯區（Bronx）特殊受害者小組服務。

警局裡一些人認為，如果梅莉莎必須兼職，就有義務提交申請表，只要符合規定，那麼「她在影片中做的事情，都跟警局無關……她沒有穿戴紐約市警局裝備，影片裡並未顯示她是一名警官。」另一名消息人士也稱讚，梅莉莎工作表現出色，並且「受到同儕尊敬」。

不過，其他人似乎抱持相反觀點。一名警局內部人士直言，「我無話可說」。紐約市退役警官麥可（Michael Osgood）也說，「有人認為，下班時間做什麼，都是你的自由。但我覺得，這種行為對於警察而言並不得體。如果妳是一名負責特殊受害者的警官，這在道德上更是錯誤的。」

目前，尚不清楚梅莉莎是否面臨紀律處分，但不論是紐約市警局、她本人或者歌手S-Quire，迄今都尚未回應。