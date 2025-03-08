「2025瑞里紫藤花季活動」熱鬧展開　禁停路段一次看

▲▼ 2025瑞里紫藤花季活動登場 嘉義縣警察局籲請賞花民眾配合交通管制措施 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2025瑞里紫藤花季活動」將自3月7日起展開至3月31日止，嘉義縣警察局配合嘉義縣政府文化觀光局於瑞里地區166線實施交通疏導，並提醒花季期間將吸引人、車潮上山賞花，請遊客配合相關交通疏導措施，多利用非假日離峰時刻上山，或轉搭大眾運輸工具，以避免交通壅塞影響賞花行程。

▲ 2025瑞里紫藤花季禁停路段 。（圖／嘉義縣警局提供）

警方除加強166線、169線沿線交通疏導工作外，並將同時嚴加取締違規跨線超車、逆向行駛、違規停車等行為，以確保交通順暢安全，相關交管資訊如下：

一、交通疏導地點及路段：

(一)瑞里茶壺民宿。

(二)高帝園茶葉民宿。

(三)166線77K處。

二、活動期間禁止停車路段：

(一)瑞里茶壺民宿至一品茶葉民宿。

(二)高帝園茶葉民宿路段。

(三)瑞里派出所及瑞里國小周邊路段。

(四)幼葉的林民宿周邊路段。

三、替代道路(道路壅塞時，將實施交通疏導，單向管制，車輛避免進入瑞里市區路段)：

(一)往太和、來吉方向：166線77K->轉替代道路

->接166線80.3K

(二)往竹崎、梅山方向：166線80.3K->轉替代道

路->接166線77K

四、停車場資訊：

(一)詹德仁茶園民宿對面公有停車場。

(二)新生商店對面公有停車場。

(三)龍麟停車場

▲ 2025瑞里紫藤花季花況熱點分佈 。（圖／嘉義縣警局提供）

詳細資訊可至嘉義縣政府全球資訊網(網址：https://www.cyhg.gov.tw/News_Content.aspx?n=20C1A3DAF6A74FCE&sms=CA3FB4291106E1D9&s=8718880596EB5BCC)、嘉義縣文化觀光局網站(網址：https://tbocc.cyhg.gov.tw/News_Content.aspx?n=100107&s=1228773)查詢及加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號，可獲得最新花況資訊、賞花路線、餐飲及住宿等資訊。更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」Facebook粉絲專頁查詢。

▲ 2025瑞里紫藤花季花況查詢 。（圖／嘉義縣警局提供）