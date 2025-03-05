　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義瑞里紫藤花季3月下旬登場　紫色山城浪漫再現

▲▼ 甜蜜「嘉」緣，嘉義瑞里紫藤花季浪漫登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義瑞里紫藤花季浪漫登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

春天的腳步悄悄來臨，嘉義縣梅山鄉瑞里村最夢幻紫藤花季即將登場，嘉義縣文化觀光局今(5)日舉辦2025瑞里紫藤花季宣傳記者會，邀請「療癒女聲」楊淨宇到場獻唱，並攜手縣長翁章梁介紹精彩的周邊活動，邀請遊客和親子來創造甜蜜「嘉」緣。

▲▼ 甜蜜「嘉」緣，嘉義瑞里紫藤花季浪漫登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

楊淨宇一身淡紫色洋裝，化身成紫藤仙子，介紹紫藤花季相關活動，包含「小小泡茶師體驗」、「紫戀快閃演唱」、「花現紫藤下市集」等。花季活動還與附近商家合作，3月15日至31日期間，入住特約民宿一晚就送紀念品茗杯，在特約店家餐飲消費滿300元，還可獲得親子彩繪文具組。

▲▼ 甜蜜「嘉」緣，嘉義瑞里紫藤花季浪漫登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，今年因為氣候影響，花期稍遲，目前花況含苞待放，預估三月中旬至下旬盛開，好酒沉甕底，等待絕對值得，瑞里周邊有許多景點與店家，歡迎大家來嘉義賞好花、吃美食、喝好茶、品咖啡。

文觀局表示，只要加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號，即可享有超過20間在地店家的優惠券，活動到6月底，農業部農村發展及水土保持署南投分署也與11家業者推出平日住宿送體驗活動，活動到5月底，就算錯過紫藤花季，也可以到嘉義縣梅山鄉瑞里一帶旅遊踏青，享受悠閒的山林時光。

詳細活動資訊，加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號(https://page.line.me/chiayitravel)，可獲得最新花況資訊、賞花路線、餐飲及住宿等資訊可至「慢遊嘉義」Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/chiayitravel）查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 1 8078 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一天吃幾顆蛋？譚敦慈給答案　破解「高膽固醇真相」
韓啦啦隊女神「現蹤台北街頭」！　吸4萬網友朝聖
幕後／柯王之爭中常會大鳴大放「告御狀」　1綠委作證才釐清誤會
川普關稅來了「這類商品」恐率先飆漲！　零售、製造業都逃不掉
甄子丹「超驚訝」王大陸犯法　直言：犯法肯定受到法律制裁
旅日注意！環球影城門票要漲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義瑞里紫藤花季3月下旬登場　紫色山城浪漫再現

奧萬大賞螢季辦三梯次拜訪夜精靈　3／19前報名可享早鳥優惠

全國議長盃桌球賽桃園登場　苗栗、彰化兩縣議長是高手

桃市府推「好孕專車」福利再加碼　張善政：打造婦幼友善城市

斥資4億！縣道154乙線斗六莿桐交通網正式通車

高雄逾百職缺釋出！薪資上看5萬　26知名企業搶新媒體人才

HERmazing美力時光節登場　雲林女兒陳美琪、郭奕伶分享經驗

打造安全成長環境　台東縣府攜手學校重建綠島國小

又是詐騙！警銀合作攔阻　台東年長者保住70萬積蓄

「即時車牌辨識系統」發揮效能　台東警精準攔查失竊車

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

欠4千萬！ #遠東航空 飛機被查封...機鼻貼封條　再不繳清就拍賣

【泰格與雪兒】吃不下去了

晨運婦遭撞不治！肇事駕駛：看見人閃避不及 #台中

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

【垃圾車爆炸！】清潔員講述身上著火曝驚險瞬間…原因竟是瓦斯罐

嘉義瑞里紫藤花季3月下旬登場　紫色山城浪漫再現

奧萬大賞螢季辦三梯次拜訪夜精靈　3／19前報名可享早鳥優惠

全國議長盃桌球賽桃園登場　苗栗、彰化兩縣議長是高手

桃市府推「好孕專車」福利再加碼　張善政：打造婦幼友善城市

斥資4億！縣道154乙線斗六莿桐交通網正式通車

高雄逾百職缺釋出！薪資上看5萬　26知名企業搶新媒體人才

HERmazing美力時光節登場　雲林女兒陳美琪、郭奕伶分享經驗

打造安全成長環境　台東縣府攜手學校重建綠島國小

又是詐騙！警銀合作攔阻　台東年長者保住70萬積蓄

「即時車牌辨識系統」發揮效能　台東警精準攔查失竊車

劉雨柔讚「孩子的爸總是細心」　聊產後坐月子感動她：錢該花就要花

《葬送的芙莉蓮》第二季確定2026播出　旅程再起秒上推特熱搜

臺北動物園「Serikin」到新加坡相親啦！　極瀕危馬來虎域外保育

台北男租車酒駕慘被扣車　神隱1個月「被堵到」車行員工撂人痛毆

一天吃幾顆蛋？譚敦慈給答案　破解「高膽固醇真相」

李英宏神隱幕前5年「竟變殺手」　萬華「喝蛇血、燒腋毛」超狠！

甄子丹、靳東「超驚訝」王大陸犯法　直言：犯法肯定受法律制裁

BL男星失戀買醉「兩杯啤酒就倒」　戲裡跟閨蜜睡過夜…CP目睹氣炸

幕後／柯王之爭中常會大鳴大放「告御狀」　1綠委作證才釐清誤會

嘉義瑞里紫藤花季3月下旬登場　紫色山城浪漫再現

可愛弟弟唱 #別找我麻煩 聲音超沉醉太好聽啦

地方熱門新聞

金門被大霧封鎖！滯留旅客「搭軍機回台」

屏東警取締未戴安全帽　3天開單告發2千件

被控發簡訊恐嚇陳亭妃的涉案人將提誣告之訴

家用廚餘機補助　屏東縣每台補助6千元

雲林偏鄉在地求職新據點　虎尾就服中心水林台新址啟用

南消50元救護器材固定座提升救護穩定性獲特優

「屏東．西市場」招商　歡迎頭家加入

0121地震災後重建教育局確保學生安心就學

慘！高雄拖板車下橋轉彎「大量啤酒」噴出

戴戒指遇手指水腫 潮州消防:專業協助

合歡山也下冰雹！停車場一片白畫面曝

松柏嶺「天空之星」景觀塔動土

台電屏東區處宣誓穩定供電再升級

基隆市政大步向前　謝國樑安樂區說明會

更多熱門

相關新聞

嘉義鐵皮工廠起火！警消搶救3小時撲滅

嘉義鐵皮工廠起火！警消搶救3小時撲滅

嘉義縣六腳鄉竹本村竹仔腳附近今（4）日上午7時許發生一起火警，消防局接獲通報立即派遣分隊前往，抵達現場後發現為1樓鐵皮工廠燃燒，燃燒面積約為200平方公尺，立即射水灌救。火勢於10時22分成功撲滅，所幸無人員傷亡，詳細起火原因待進一步調查釐清

嘉義縣優質漁產品國際驗證　全國第一

嘉義縣優質漁產品國際驗證　全國第一

鰻苗禁捕期3月1日開始 　違規罰款

鰻苗禁捕期3月1日開始 　違規罰款

布袋候鳥季3／8登場！欣賞北返前羽美姿

布袋候鳥季3／8登場！欣賞北返前羽美姿

嘉縣招募30所學校成立「失智友善天使」

嘉縣招募30所學校成立「失智友善天使」

關鍵字：

嘉義縣瑞里紫藤花

讀者迴響

熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

即／囂張畫面曝！王大陸「怒比司機中指」

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

「始祖級泡麵」回歸！一票老饕淚喊：兒時記憶

LINE一人群組「收回訊息」超煩！大神曝1招

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

名醫江坤俊轉院！病人爆量「下午1點看到10點」

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居

更多

最夯影音

更多

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面