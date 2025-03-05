嘉義瑞里紫藤花季3月下旬登場　紫色山城浪漫再現

▲嘉義瑞里紫藤花季浪漫登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

春天的腳步悄悄來臨，嘉義縣梅山鄉瑞里村最夢幻紫藤花季即將登場，嘉義縣文化觀光局今(5)日舉辦2025瑞里紫藤花季宣傳記者會，邀請「療癒女聲」楊淨宇到場獻唱，並攜手縣長翁章梁介紹精彩的周邊活動，邀請遊客和親子來創造甜蜜「嘉」緣。

楊淨宇一身淡紫色洋裝，化身成紫藤仙子，介紹紫藤花季相關活動，包含「小小泡茶師體驗」、「紫戀快閃演唱」、「花現紫藤下市集」等。花季活動還與附近商家合作，3月15日至31日期間，入住特約民宿一晚就送紀念品茗杯，在特約店家餐飲消費滿300元，還可獲得親子彩繪文具組。

翁章梁表示，今年因為氣候影響，花期稍遲，目前花況含苞待放，預估三月中旬至下旬盛開，好酒沉甕底，等待絕對值得，瑞里周邊有許多景點與店家，歡迎大家來嘉義賞好花、吃美食、喝好茶、品咖啡。

文觀局表示，只要加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號，即可享有超過20間在地店家的優惠券，活動到6月底，農業部農村發展及水土保持署南投分署也與11家業者推出平日住宿送體驗活動，活動到5月底，就算錯過紫藤花季，也可以到嘉義縣梅山鄉瑞里一帶旅遊踏青，享受悠閒的山林時光。

詳細活動資訊，加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號(https://page.line.me/chiayitravel)，可獲得最新花況資訊、賞花路線、餐飲及住宿等資訊可至「慢遊嘉義」Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/chiayitravel）查詢。