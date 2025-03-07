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嘉義縣茶產業展新風　聚焦高山茶職人精神

▲▼ 嘉義縣「解茶：高山茶都職人精神」製茶職人新書開箱！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣「解茶：高山茶都職人精神」製茶職人新書開箱！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣茶產業以阿里山高山茶品牌受到國際矚目，以「高山茶都．嘉義」包裝展現全新形象，今7日在番路鄉隙頂茶區發表新書「解茶：高山茶都職人精神」，由縣府農業處與VERSE合作出版，書中「頂尖茶人」單元呈現24位得獎職人傳承技術的創新作為，並梳理大阿里山茶區的發展脈絡，內容精彩豐富。

▲▼ 嘉義縣「解茶：高山茶都職人精神」製茶職人新書開箱！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁今出席新書發表會，24位全國製茶競賽冠、亞軍職人都在場，以及編輯委員郭寬福及林儒宏分場長、一頁文化制作股份有限公司張鐵志社長等人共襄盛舉，「開箱」大阿里山茶區50年的文化故事。

翁章梁表示，嘉義縣是阿里山高山茶發源地，從1970年代中期在梅山鄉龍眼村開闢第一處高海拔茶樹栽培示範茶園，茶園範圍逐步擴展至竹崎、番路、阿里山，縣府加大行銷力度，每年歲末舉辦茶文化盛會「高山茶都．嘉義」，重新詮釋、包裝茶文化，讓每個人都愛上喝茶。

▲▼ 嘉義縣「解茶：高山茶都職人精神」製茶職人新書開箱！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

農業處指出，製茶職人畢生專注製作好茶，從縣級一路征戰到全國性的製茶技術競賽，2011年至2024年的全國製茶技術競賽中，以部分發酵茶、小葉種紅茶與大葉種紅茶等項目，在每屆只取3個冠、亞軍名次中，24位製茶職人脫穎而出，書中紀錄各別製茶心法，為產業注入新風貌的傲人經歷。

▲▼ 嘉義縣「解茶：高山茶都職人精神」製茶職人新書開箱！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

發表會也由4位茶二代與翁縣長對談，分享心路歷程。「王鼎茶園」王宏誠重視茶葉品質與特色，打造五星製茶廠和亮點茶莊品牌；「上露茶葉」陳昭龍以茶人合一心法持續創作精緻茶品；李祥豪致力復刻兒時高山茶風味，踏上品牌重塑之路；「銪茗堂」黃昶銪在行銷端，已是大阿里山南茶區的產業六級化推廣先鋒。

▲▼ 嘉義縣「解茶：高山茶都職人精神」製茶職人新書開箱！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

農業處說，本書更邀屢獲國際茶葉大獎的茶職人藍大誠，以生活茶藝引導讀者泡好茶、品好茶，公開冷萃與茶飲食譜，最後在「高山茶都文化地圖」中綜觀各大茶區分布、亮點茶莊與茶香步道，訴說半世紀的發展歷程。

 
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