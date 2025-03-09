嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

▲春季必遊！嘉義縣瑞里地區咖啡館與紫藤花海完美融合 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣紫藤花季預估在三月中旬登場，嘉義梅山瑞里地區將迎來紫藤花盛開的夢幻時刻，嘉義縣文化觀光局邀請遊客上山欣賞絕美花景，並整理TOP10咖啡館推薦清單，歡迎民眾沿著166觀光軸線來趟「紫藤花海與阿里山高山咖啡」的浪漫旅行。

嘉義縣文觀局表示，一邊啜飲阿里山高山咖啡一邊欣賞紫藤花海，一定是最愜意的春日時光，民眾可拜訪有壯觀紫藤花廊道的「阿喜紫藤」、夢幻浪漫小屋「瑞里小公主咖啡」、阿里山咖啡豆莊園直營的「100%咖啡莊園」、專賣手沖精品咖啡的「青葉咖啡莊園」、結合高山茶與咖啡的「茶壺咖啡語茶莊園」、提供精品咖啡與手作點心的「阿漢的家」、設有紫藤花園的「瑞里印象咖啡莊園」及位於雲潭瀑布旁的「有人伴伴」，以上皆為瑞里賞花地區的人氣咖啡館。

前往瑞里賞紫藤花時，能沿著166縣道上山，串遊觀音瀑布、圓潭生態園區、雲潭瀑布及綠色隧道等景點，走訪觀音瀑布時可到「若蘭市集&山坡咖啡」及「晉揚欣茶庄＆咖啡莊園」品嚐阿里山特色飲品及美食！

文觀局提醒，花季期間遊客數量多，建議提前向咖啡館訂位，山區氣候變化大，可攜帶外套保暖，更多春日旅遊推薦可至「慢遊嘉義」粉絲專頁查詢或加入「慢遊嘉義」Line@(@chiayitravel)查詢。