嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

▲嘉檢綠能平臺聯合訪視小組前往漁電共生案場，落實檢警調廉與綠能產業聯繫交流 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為貫徹法務部查緝妨害綠能產業發展犯罪決心，遏止不法行為介入國家能源安全及環境永續經營，嘉義地檢署於民國113年10月間，即結合嘉義縣市警察局、法務部調查局嘉義縣市調查站、嘉義縣市政府綠能產業主管機關暨政風處、法務部廉政署南部地區調查組、海洋委員會海巡署偵防分署嘉義查緝隊、台灣電力公司嘉義區營業處等機關成立「聯合訪視小組」，定期或專案訪視轄內光電案場，深化檢警調廉與業者溝通交流，促進綠能產業法令遵循、誠信治理觀念。

▲嘉檢姜智仁主任檢察官帶隊綠能平臺聯合訪視小組前往漁電共生案場 。（圖／嘉義地檢署提供）

中央跨部會於109年共同合作將嘉義縣沿海的布袋、義竹、東石等鄉鎮土地劃設成漁電共生先行區，期由國家輔導業者發展綠能光電的同時，漁民能拿到土地租金、回聘擔任養殖人員及享有漁獲收益等。嘉義地檢署為強化業者對檢警調廉聯合執法的信任，及蒐集業者就行政法令及行政程序有困難或疑慮之意見，7日由姜智仁主任檢察官帶隊並召集聯合訪視小組成員，共同前往義竹鄉與布袋鄉交界的漁電共生案場進行面對面談話及實地參訪，深入瞭解產業發展過程中有無遭遇困難，亦藉此建立即時通報機制。

▲嘉檢姜智仁主任檢察官帶隊綠能平臺聯合訪視小組與地方及業者進行討論 。（圖／嘉義地檢署提供）

姜主任檢察官以先前偵辦轄內某公所公務員向綠能業者要求分包工程、索賄紅包之弊案為例，鼓勵業者如遇不肖公務員、民意代表或黑道人物覬覦經濟利益而藉機勒索等不法行為，隨時向檢調機關或政風機構提出檢舉，相關獎金制度、檢舉人身分及人身安全等均予保障，環境永續是全民共同責任，透過公私協力定能維護我國能源政策的核心價值