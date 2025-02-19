發展多元綠電　台東縣府團隊前往花蓮考察綠能技術

▲台東縣府團隊前往花蓮考察綠能技術。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴率縣府團隊及13位鄉鎮市長辦理再生能源參訪，19日繼續前往花蓮縣深入了解多元綠能技術，分別實地參訪台泥及璞石閣畜牧生質能源中心，期盼汲取先進經驗，為台東推動因地制宜的再生能源尋求新方向，並創造地方穩定供電及永續經濟。

饒慶鈴提到，台東縣因地理位置及人文環境特殊，在綠能推動上面臨與西部不同的挑戰，尤其偏鄉及孤島地區的電力供應穩定性是重要課題。此次特別前往花蓮考察，借鏡多元的技術應用與成功經驗，為台東綠色循環經濟帶來創新靈感。

考察行程首站來到台泥和平廠，台泥團隊分享將水泥專業區轉型為東部首座低碳綠能環保園區的規劃，以及企業低碳轉型的投入與成果，包括台泥DAKA再生資源利用中心，利用氣化爐協同水泥窯高溫處理花蓮家戶垃圾，每年減碳超過4萬噸；建築場域設計結合台泥低碳建材及綠能充儲的發展主軸，榮獲低碳建築聯盟鑽石級建築碳足跡認證。

而台泥超高性能混凝土(UHPC)建材製程中心利用低碳建材結合能源安全議題，打造全球第一個防火滅火安全水泥儲能櫃(EnergyArk)。此外，全台最大100MW E-dReg儲能案場也位在和平廠內，除可協助電網頻率穩定，另相當於每天可調節台電北東電網200MWh的尖離峰用電，協助北東電網穩定運作，強化電網韌性。

接著前往璞石閣畜牧生質能源中心參訪，主要原理是利用微生物將畜牧糞尿廢水進行厭氧發酵，產生甲烷氣，並使用國內廠商自行研發的生物脫硫技術，將沼氣中的硫化氫完全去除，最後再利用畜牧糞尿水產生的沼氣發電，並運用沼氣發電機尾氣餘熱回收，熱能利用率達到90%。

台東縣府表示未來，台東縣將持續引進創新技術，深化綠色循環經濟，打造專屬於台東的再生能源特色場域。