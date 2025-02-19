貪污立委收賄500萬「施壓失敗」　光電老闆討錢被擺爛自爆內幕

▲前立委廖國棟收受光電業者賄賂500萬元，未達成目的又不退錢，被業者檢舉告發。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

前立委廖國棟涉嫌透過辦公室主任洪天盛，以施壓政府機關，重啟屏東牡丹水庫太陽能發電標案為對價，與光電業者期約1000萬元賄賂，並實際收取500萬元，結果廖國棟因涉立委集體收賄案遭收押，光電案推動進度無疾而終，業者想討回賄款碰壁，憤而提告，台北地檢署19日依《貪污治罪條例》起訴廖、洪以及3名涉案業者。

六連霸立委廖國棟因2020年SOGO經營權案，收受前太平洋通公司負責人李恆隆賄賂，一審遭判刑8年6月，現正上訴二審中。綽號洪強、洪三爺的洪天盛，曾任廖國棟助理、辦公室主任，並在2020年擔任廖國棟花蓮地區競選總指揮，目前洪天盛因涉嫌幫妻子林雨平賄選，被判刑3年6月，遭緝捕歸案服刑中。

北檢起訴指出，經濟部水利署為配合政府綠色能源政策，曾在2016年間由南區水資源局規劃「牡丹水庫水域型太陽能光電發電系統計畫」，但因費用高昂、不符經濟效益及當地原住民反對，歷經7次流標後，在2018年決定停止推動這項計畫。

2019年間，六朝公司負責人蔡啟弘、宏星能源科技公司負責人池正偉有意投入牡丹光電計畫，找到新加坡商美歐亞公司開發經理謝宗翰，簽立開發合約，並找上洪天盛，希望透過廖國棟的立委職權，施壓水利署及南水局重啟牡丹光電計畫，雙方並期約可行賄1000萬元。

▲前立委廖國棟助理洪天盛充當收賄白手套，現因賄選案服刑中。（資料照／記者劉昌松攝）

剛好同年底舉行立委大選，廖國棟先以「贊助競選」名義，指示洪天盛向業者索賄50萬元，隔年，廖國棟順利連任立委後，召集相關單位協調重啟牡丹光電，並要求配合業者降低廠商資格，但公務員拒絕降低標準，且要求開發案須尊重地方政府及原住民部落會議決定。

廖國棟多次協調結果受阻，仍不斷向業者索討金錢，又再收了200萬、250萬元，直到2020年7月31日，廖國棟因SOGO經營權延伸的史上最大立委集體收賄案遭拘提收押，牡丹光電計畫的推動無疾而終，業者不甘心花費心力、南來北往協調，還付出500萬元，等廖國棟獲交保後，親自登門討錢，沒想到廖國棟說「我現在身上沒有錢」，雙方不歡而散。

不甘損失的業者憤而具狀向台北地檢署提告，經檢察官顏伯融、朱家榮接力聯手偵辦，依《貪污治罪條例》職務上行為收賄罪，起訴廖國棟和助理洪天盛，另依不違背職務行賄罪起訴業者蔡啟弘、池正偉及謝宗翰，並請法院宣告沒收廖國棟收取的賄款500萬元。