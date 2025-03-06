落實選舉查賄　嘉義地檢署布袋分局反賄選會議 　

▲嘉義地檢署前進布袋分局反賄選會議 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署為防範嘉義縣布袋鎮樹林里里長補選及嘉義區漁會選舉期間，發生金錢、暴力、假訊息及幽靈人口等不法介入選舉等情事，影響選舉之公平、公正，今(6)日由蔡宗熙檢察長率同署主任檢察官姜智仁，前往嘉義縣警察局布袋分局，與嘉義縣警察局刑事警察大隊大隊長翁士閔、嘉義縣警察局布袋分局分局長吳永森、內政部移民署嘉義縣專勤隊隊長羅金定、法務部調查局嘉義縣調查站組長張珮珊及嘉義縣布袋鎮公所政風主任蘇文慶，共同召開「選舉查賄制暴座談會」，聽取布袋分局對於轄內查察賄選工作執行報告及選情分析等準備工作，交換意見、凝聚共識，展現檢警共同打擊不法介選之決心。

蔡宗熙檢會中除宣示貫徹法務部所頒「選舉查賄工作網領」，亦請姜主任檢察官分享查察賄選之經驗，並具體指示積極蒐報賄選等不法情資，特別強調必須要有實際居住之事實，方能建立投票權人和選區之地緣與認同關係，產生榮辱與共、切身利害感覺、進而使其地方生活與政治責任相結合，本於關心地區公共事務，及對於候選人的理解，投下神聖一票，選賢與能的目的方能實現，反之，基於選舉目的而來的投票部隊、幽靈人口，如再參與投票，影響樹林里之投票公平及正確性，本署亦將搜集相關證據，審慎評估後，對因此而當選者主動提起當選無效訴訟，以維持選舉之公平。

嘉義地檢署呼籲所有候選人，均應堅守乾淨參選的正確理念，以公正、公開之方式從事競選活動，始能成為人民得以託付的代表，也鼓勵民眾秉持「選賢與能」，選出心中理想的候選人，共同端正選風，提昇我國民主政治。