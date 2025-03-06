　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

落實選舉查賄　嘉義地檢署布袋分局反賄選會議 　

▲▼ 嘉義地檢署前進布袋分局反賄選會議 。（圖／布袋分局提供）

▲嘉義地檢署前進布袋分局反賄選會議 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署為防範嘉義縣布袋鎮樹林里里長補選及嘉義區漁會選舉期間，發生金錢、暴力、假訊息及幽靈人口等不法介入選舉等情事，影響選舉之公平、公正，今(6)日由蔡宗熙檢察長率同署主任檢察官姜智仁，前往嘉義縣警察局布袋分局，與嘉義縣警察局刑事警察大隊大隊長翁士閔、嘉義縣警察局布袋分局分局長吳永森、內政部移民署嘉義縣專勤隊隊長羅金定、法務部調查局嘉義縣調查站組長張珮珊及嘉義縣布袋鎮公所政風主任蘇文慶，共同召開「選舉查賄制暴座談會」，聽取布袋分局對於轄內查察賄選工作執行報告及選情分析等準備工作，交換意見、凝聚共識，展現檢警共同打擊不法介選之決心。

▲▼ 嘉義地檢署前進布袋分局反賄選會議 。（圖／布袋分局提供）

蔡宗熙檢會中除宣示貫徹法務部所頒「選舉查賄工作網領」，亦請姜主任檢察官分享查察賄選之經驗，並具體指示積極蒐報賄選等不法情資，特別強調必須要有實際居住之事實，方能建立投票權人和選區之地緣與認同關係，產生榮辱與共、切身利害感覺、進而使其地方生活與政治責任相結合，本於關心地區公共事務，及對於候選人的理解，投下神聖一票，選賢與能的目的方能實現，反之，基於選舉目的而來的投票部隊、幽靈人口，如再參與投票，影響樹林里之投票公平及正確性，本署亦將搜集相關證據，審慎評估後，對因此而當選者主動提起當選無效訴訟，以維持選舉之公平。

▲▼ 嘉義地檢署前進布袋分局反賄選會議 。（圖／布袋分局提供）

嘉義地檢署呼籲所有候選人，均應堅守乾淨參選的正確理念，以公正、公開之方式從事競選活動，始能成為人民得以託付的代表，也鼓勵民眾秉持「選賢與能」，選出心中理想的候選人，共同端正選風，提昇我國民主政治。

▲▼ 嘉義地檢署前進布袋分局反賄選會議 。（圖／布袋分局提供）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
560 2 8139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔
阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同歡共慶

元智36週年校慶　管院成立博士學會陳建松任首屆理事長

桃園植樹節栽種在地原生植物　神準科技等企業響應生態保育

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同歡共慶

元智36週年校慶　管院成立博士學會陳建松任首屆理事長

桃園植樹節栽種在地原生植物　神準科技等企業響應生態保育

古典歐洲手繪花草、六角形蜂巢護手霜！可愛又質感兼具的時髦配件

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

從「白帶」看健康！醫解析「4種顏色」：1狀況恐是陰道炎

砲轟《ESPN》球評是傻子　巴克利：只會談勇士和湖人

傳承50多年「煎炒蛋麵」岡山美食！海量蔥花韭菜粒大火爆炒有夠香

達飛在白宮宣布投資200億做航運建設　是被敲詐？還是逮住機會了

東京池袋聖地定名「Animate大道」　區政府：動漫影響力大幅提升

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

美國中斷情報共享！　俄軍「連2天空襲」烏克蘭至少25死

#義美 發現「67元冷門美食」超驚喜！ #邊角料 愛好者：可遇不可求

地方熱門新聞

桃園社宅租金最低2400　逾萬人正在排隊

育德工家校慶展現多元技職教育成果

台南楠西彩繪貨櫃屋打造多功能交誼小舖齊力支持居民生活重建

金防部3月起武裝哨上線　陸軍：確保營區安全

嘉義市「潮風鈴。野餐音樂市集」人潮爆滿

獅子會小檜溪派出所旁綠地　千人植樹

2025瑞里花季禁停路段最新資訊公佈！

嘉義市牛稠溪環快東段工程動土

桃園植樹節栽種在地原生植物　企業響應

元智36歲生日　管院博士學會陳建松任理事長

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造舊城新風貌

嘉縣警局阿里山花季　交通管制措施全公開

新北金山浪漫櫻花季！健行賞櫻兼賞杜鵑

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同慶

更多熱門

相關新聞

布袋警方公佈交通引導攻略

布袋警方公佈交通引導攻略

布袋觀光魚市場及高跟鞋教堂為嘉義縣沿海地區熱門景點，每逢假日均吸引不少遊客參觀，今年228連假期間於布袋商港更將舉辦極速超跑市集嘉年華，預期連續三天的假期將吸引眾多遊客前往參觀，嘉義縣警察局布袋分局為迎接連續假期遊客到訪，規劃專案勤務因應，加強交通疏導，希望遊客能夠乘興而來，盡興而返。

布袋警助失智獨老返家

布袋警助失智獨老返家

嘉檢攜手移民署　宣導新住民拒毒防詐騙

嘉檢攜手移民署　宣導新住民拒毒防詐騙

布袋分局社區治安會報　宣導治安、交通、防詐騙

布袋分局社區治安會報　宣導治安、交通、防詐騙

嘉義地檢署攜手太保市農會反賄宣導

嘉義地檢署攜手太保市農會反賄宣導

關鍵字：

嘉義地檢署布袋分局防賄選

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面