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歐洲4國反對「川普版」加薩重建計畫　力挺阿拉伯版本

▲▼加薩走廊北部貝特漢諾（Beit Hanoun）。（圖／路透）

▲加薩走廊北部貝特漢諾（Beit Hanoun）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

法國、德國、義大利和英國8日表示，他們支持一項由阿拉伯國家推動的加薩走廊（Gaza Strip）重建計畫，該計畫預算高達530億美元，旨在避免巴勒斯坦人被迫遷離當地。

根據《路透社》報導，法國、德國、義大利和英國的外交部長在聯合聲明中指出，「這項計畫為加薩的重建提供了一條務實可行的道路，並承諾——若能落實——將迅速且長遠地改善當地巴勒斯坦人目前極為嚴峻的生活狀況。」

這項由埃及（Egypt）制定、並於4日獲得阿拉伯領導人通過的計畫，已遭到以色列及美國總統川普（Donald Trump）拒絕。川普提出另一個構想，希望將加薩走廊打造成「中東的蔚藍海岸」（Middle East Riviera）。

根據埃及的提案，將成立一個由獨立、專業的巴勒斯坦技術官僚組成的行政委員會，負責在以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）結束戰爭後治理加薩。該委員會將在巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）監督下，暫時負責監管人道援助，並管理加薩地區的事務。

法國、德國、義大利和英國在聯合聲明中強調，他們致力於與這項阿拉伯倡議合作，並對阿拉伯國家推動該計畫所釋出的重要訊號表示肯定。

此外，聲明也強調，哈瑪斯「既不能再統治加薩，也不能再對以色列構成威脅」，並重申四國支持巴勒斯坦自治政府發揮核心作用，並落實改革計畫。

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