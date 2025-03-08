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捍衛海洋主權！金正恩視察「核動力潛艦」興建：無法容忍美軍威脅

▲▼北韓最高領導人金正恩前往主要造船廠視察，針對核潛艦興建進行指導。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩前往主要造船廠視察，針對核潛艦興建進行指導。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

隨著美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「卡爾文森號」（CVN-70）於2日下午停靠南韓釜山後，北韓（朝鮮）官媒也於今（8）日公開該國最高領導人金正恩視察核動力潛艦的興建畫面，其體積比先前公開的新型核戰術攻級潛艦「金君玉英雄艦」還要大，顯示其守衛海洋主權的決心。其他張照片也顯示，北韓可能正打造神盾級護衛艦。

根據北韓官媒《朝中社》報導，北韓最高領導人金正恩前往數座重要造船廠，針對潛艦與船體興建作業進行視察與指導，在現場掌握從2021年1月朝鮮勞動黨第八次代表大會時所推動的「核動力戰略誘導彈潛艦」興建狀況，不過報導並未透露金正恩視察的時間點與詳細地點。

▲▼北韓最高領導人金正恩前往主要造船廠視察，針對核潛艦興建進行指導。（圖／路透）▲▼北韓最高領導人金正恩前往主要造船廠視察，針對核潛艦興建進行指導。（圖／路透）

北韓所稱的「核動力戰略誘導彈潛艦」，指的是擁有發射潛射彈道飛彈（SLBM）能力的核動力潛艦（SSBN）。此次報導，也是北韓首度透過官媒公開核動力潛艦的興建過程與外觀。南韓《韓聯社》分析，戰略誘導彈的名稱，可能代表飛彈可以掛核彈頭。

金正恩在視察時表示，「敵對勢力靠著所謂『炮艦外交』，身為核武強國，必須要發展無可比擬的強烈嚇阻能力，讓這些船艦執行身為核武強國的使命！隨著（敵方，指美國）這些龐大的戰略資產經常出沒，嚴重威脅我國（北韓）主權與利益，我們絕對無法容忍敵方在海上與海底的活動。」

金正恩表示，「隨著海軍的重大革新與變化，靠著力量進化後所產生的優勢，持續以值得信賴的態度守衛海洋主權，穩定構築朝鮮半島（韓半島）與地區的安全。」

▲▼美國海軍核動力航母「卡爾文森號」2日下午停靠南韓釜山。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍核動力航母「卡爾文森號」2日下午停靠南韓釜山。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩在視察時，針對強化海軍作戰能力提出具體的發展方向，表示必須同時完成海上船艦、水底船艦的現代化，並提升其作戰能力。另外，北韓官媒也公開金正恩視察4000至5000噸級海上驅逐艦或護衛艦興建時的畫面。

根據《韓聯社》，南韓軍事專家推測，北韓可能正在興建北韓版的「神盾級護衛艦」。南韓軍方關係人士分析，由於該艘核動力潛艦的體積比金君玉英雄艦還大，因此若真的具備核動力功能，則到下水儀式前至少還得需要2至3年的時間，目前軍方也正高度關注，俄羅斯是否向北韓提供軍事技術上的協助。

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