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新北金山浪漫櫻花季！健行兼櫻花、杜鵑　體驗花卉之美

▲新北金山浪漫櫻花季！健行賞櫻兼賞杜鵑。（圖／新北市金山區公所提供）

▲2025金山櫻花健走在中山溫泉公園出發。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區公所於今（8日）舉辦「2025新北蒔花好綻-浪漫櫻花季-金山區賞櫻健行」活動，地點選在區內新落成的中山溫泉公園，公園內櫻花盛開，吸引眾多熱情民眾參與，健走路線被點綴得如同櫻花般絢麗綻放。

金山區長劉昌松表示，此次賞櫻健行特別選在北海岸櫻花季期間舉行，路線從金山區中山溫泉公園出發，終點為獅頭山公園風景區，全程約3公里。中山溫泉公園作為起終點，不僅榮獲「建築園冶獎」肯定，還保留了老樹並新增了親水及溫泉泡腳空間，提升了整體觀光休憩功能。

▲新北金山浪漫櫻花季！健行賞櫻兼賞杜鵑。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山區櫻花陸續綻放。

劉昌松在活動中說，感謝區內民眾的熱情參與，並希望透過這次健行讓大家更深入了解金山區的新建設與環境之美。此外，中山溫泉公園首次舉辦的2025萬金杜鵑花展也同步進行，公園內設有全台唯一的杜鵑美術館，展出22種特殊品種的杜鵑花。參與賞櫻健行的民眾不僅能欣賞到當地的櫻花，還能觀賞到眾多萬金特色杜鵑，進一步體驗金山花卉產業的獨特魅力。

新北市景觀處也指出，新北市各地的櫻花正陸續盛開，相關的花況資訊將公布於「2025新北蒔花好綻櫻花季」網站，民眾可線上欣賞或分享交流新北市各地的櫻花遊程、地圖及花季活動。

▲新北金山浪漫櫻花季！健行賞櫻兼賞杜鵑。（圖／新北市金山區公所提供）

▲櫻花健走隊伍綿延不絕。

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