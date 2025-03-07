新北三鶯水資中心變身2.0　污水處理與休閒公園雙升級

▲新北三鶯水資中心於廠內、外增設CCTV，以預防治安死角。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

三鶯水資源回收中心不僅是污水處理廠，還擁有10公頃的景觀綠地公園，適合全家遊玩。為提升公園安全性，新北市水利局自2024年6月起進行「三鶯水資源回收中心改善工程」，包括設置CCTV、新增管制門與綠籬、更新兒童遊戲區及改善周邊景觀設施等項目；工程預計今年3月底完工，屆時將升級為2.0污水處理廠，不僅提升污水處理效能，也為民眾提供更安全的休憩環境。

水利局長宋德仁表示，三鶯水資源回收中心每日可處理28,000噸污水，此次改善工程，針對整體的景觀公園及相關設施進行改善，於三池區將既有FRP蓋板更新汰換為滑蓋式蓋板，可有效提高維護人員的操作性及安全性，另增設CCTV預防治安死角，亦新設了管制門及綠籬防止車輛及休憩民眾誤入操作區域。

▲新設管制門防止車輛及休憩民眾誤入操作區域。

水利局說明，因廠內污水池槽有多處地上活動蓋板開口供操作人員檢視及維護槽內設備，為提升更優質友善環境措施，特別在三池區周邊種植綠籬植栽美化環境，另因公園內兒童遊戲區使用率較高，遊具及地墊已有部分損壞，也一併更新汰換維護安全性，使整體環境感覺煥然一新，fun電更有趣。

三鶯水資中心是兼具休閒及環境教育的場所，此次改善工程經費約2800萬元，預計今年3月底完工，將使水資中心變身2.0成為更安全的污水處理廠，施工期間並不影響環境教育課程的學習，有興趣者可電洽：02-8923-2300分機1123洪先生報名。開放時間：一、開放參訪1預約時間為每周一至周五，9時30分至11時及14時至15時30分，如遇國定假日則該日不進行開放。二、位於1樓管理中心提供廁所、飲水機及哺乳室，每日開放8時到18時。

▲遊戲區之兒童遊具、地墊做更新汰換，以維護兒童遊戲時之安全性。

▲廠區外圍步道設置仿竹欄杆，以維夜間運動民眾安全。

▲三池區周圍種植植栽綠籬，以區隔污水設施與休憩區之場域。