北海岸說故事比賽創新高紀錄　新北18校127選手齊聚萬里國小

▲偏鄉學子發光發熱！北海岸說故事比賽成今年度教育盛事。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第五屆「新北市113學年度北海岸品德扎根、藝術深耕國小說故事暨國中說書達人比賽」於今（8日）在萬里國小盛大舉行，吸引來自18所學校的127名選手參與，無論是參賽學校數量還是選手人數，均創下歷屆新高，充分展現各校對這一賽事的熱情與重視。該比賽已成為北海岸地區學校年度重要的教育盛事。

比賽中，每位選手都全力以赴，運用豐富的肢體語言和生動的口語表達技巧，展現精湛的演說能力。選手們在舞台上相互切磋學習，期待透過比賽發光發熱。此次比賽不僅為偏鄉學子提供了多元化的展示舞台，更為他們創造了難得的學習與成長機會。

▲新北市說故事暨說書達人比賽，18校127選手創歷屆新高。

本次活動由金山財神廟慈善會贊助經費，理事長郭義彥表示，透過說故事和說書比賽，能夠提升偏鄉學生的表演藝術能力、閱讀風氣以及品德修養，並強化跨領域學習的重要性。比賽中，選手們透過演繹孝道、行善、天倫等品格教育素材，相互觀摩學習，進一步履行社會教育責任，樹立良好典範。

本屆比賽首次增設國中組說書比賽，來自正德國中七年級的張子仁同學表示，非常榮幸能參與首屆「北海岸國中說書達人比賽」，並感謝導師的悉心指導與陪伴，讓自己和同學們有勇氣站上舞台，與其他學校的選手同場競技。透過這場比賽，他們不僅提升表達能力，更獲得寶貴的成長經驗。

▲從說故事到品德實踐，北海岸學子透過比賽學習成長。

萬里國小高年級選手廖士寬同學分享自己從低年級開始參賽的經歷。他感謝老師們的鼓勵與教導，並表示透過比賽累積了扎實的語言基礎和豐富的比賽經驗。去年因未能獲獎，今年他提早準備，精進肢體與聲音的表達技巧，希望能在比賽中取得佳績。同時，他也透過準備過程，更加理解並實踐良好的品德價值。

石門國小三年級的曾苡芃同學則是第三次參加北海岸說故事比賽。她表示，每次比賽都能學到許多說故事的技巧。這次她選擇《不一樣的媽媽》這篇故事，故事中的媽媽雖然與眾不同，但她依然深愛並努力照顧自己的孩子，讓他健康成長。曾苡芃同學認為，無論媽媽是什麼樣子，我們都應該愛她、照顧她，因為她是世界上最珍貴的人。孝順，就是把對媽媽的愛放在心裡，讓她每天都開心。

本屆賽事還與新北市立圖書館合作，除了提供行動圖書車的多元服務外，萬里圖書館也設攤展出，傳遞閱讀的樂趣與益處，現場充滿了濃厚的書香氣息。親子共讀的溫馨場景，更為比賽增添了動人的氛圍。