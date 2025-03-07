三峽老街周邊交通煥然一新　侯友宜：持續打造安全人本環境

▲侯友宜7日視察三峽區老街周邊民生街人行道改善成果。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

秉持人本交通理念，新北市政府篩選市轄109處路口進行行人安全道路工程改善，2024年底如期完成475個項目，並爭取中央全額補助經費9,621萬元，全面提升市民通行安全。市長侯友宜今（7日）視察三峽區老街周邊民生街人行道改善成果時表示，會持續投入資源完善基礎建設，打造安全安心的人本交通環境。

侯友宜表示，為提供民眾安全美觀的人行環境，市府篩選109處交通事故率較高的路口提報中央「永續提升人行安全計畫」，並於2024年底全數完成改善，包含行穿線退縮、增設庇護島、放大行人燈及行人專用時相等475個項目。

▲侯友宜表示，會持續完善基礎建設打造人本交通環境。

侯友宜今日視察三峽區民生街復興路口和民生街文化路口交通改善成果時指出，市府於2023年底完成民生街從復興路至社會住宅路段的人行道拓寬，同時將電桿下地，電箱、號誌及路燈移置設施帶，並設置公車彎、機車彎及景觀美化，提升行人安全、維護行車秩序，也讓交通環境煥然一新。

除了「永續提升人行安全計畫」，市府同步針對轄內通學巷弄及捷運生活圈等推動交通改善計畫。侯友宜說，在通學環境部分，新北市領先全國推出專案性學校周邊環境改善作為，並於2021年完成全市211所學校通學巷，目前針對全市120所國高中通學環境改善，已完成107所，餘13所持續努力；而整體性的通學廊道改善計畫目前累計完成82所學校，預計2026年底將可達成100校目標。侯友宜強調，會持續投入資源完善基礎建設，打造安心安全的人本環境。

交通局補充，市府在2024年底完成全市71處捷運站周邊通行環境改善，以及40處路口樂齡環境改善。市府持續以創新工程方法改善交通問題，今年亦持續推動人本環境改善工作，提供民眾更安全友善的交通環境。