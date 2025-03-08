大甲媽進香4／4起駕　顔清標：別忘了與媽祖的約定

▲大甲媽祖與西螺媽祖太平媽的情誼深厚，百餘年來西螺福興宮不僅是香路上去程及回程唯一會駐駕兩晚的宮廟。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／雲林報導

獲Discovery美譽世界三大宗教盛事的國家重要民俗「大甲媽祖進香」將於4月4日起駕，展開為期9天8夜進香活動，西螺福興宮為唯一往返皆駐駕之宮廟，特別邀集彰化、雲林、嘉義等14間友宮廟，以及各界代表一同與大甲鎮瀾宮董監事及各團隊執事人員進行餐敘，鎮瀾宮董事長顏清標致詞喊話「不要忘了與媽祖的約定」。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，大甲媽祖與西螺媽祖太平媽的情誼深厚，百餘年來西螺福興宮不僅是香路上去程及回程唯一會駐駕兩晚的宮廟，西螺各界更是總動員，以最高規格接待進香團與來自海內外的隨香客，自4月6日至9日連續4日不關廟門，提供徒步、包車參加祝壽大典與回鑾的信眾休憩。以2024年的AI計數統計，隨著大甲媽祖鑾駕湧進西螺人潮近百萬人次，整個西螺宛若不夜城。

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▲西螺福興宮為大甲媽進香唯一往返皆駐駕之宮廟，特邀14間友宮廟以及各界代表一同與大甲鎮瀾宮人員進行餐敘。（圖／記者白珈陽翻攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，大甲媽祖從1913年開始到南部會香、進香，至今已經113年，受到各界熱情支持，所以每一處都無法停留太久時間，幸得大家體諒，也感謝沿途大家的熱情招待，大甲媽、太平媽及所有媽祖婆都會派千里眼出來巡視，「你若有跟媽祖約定，不要沒有來」。

西螺福興宮指出，今年大甲媽祖進香的主題是「感恩」，西螺區點心站提供最優質的農產蔬果與各式素料供應信眾；在接駕的安排，福興宮自30餘年前起就號召街面各宮廟聯合接駕，誠摯歡迎大甲媽祖賜福西螺地區眾福戶、信眾，年復一年實踐與媽祖之間的約定，陪著媽祖進香、接待香客、分享進香路上的動人風景，都是對於感恩的真實寫照。

▲鎮瀾宮董事長顏清標致詞喊話「不要忘了與媽祖的約定」。（圖／記者游瓊華翻攝）