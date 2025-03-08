大罷免憂成炮灰　藍委坦言：勤跑基層也遠不及綠營貼的「仇恨值」

▲罷免國民黨區域立委有32人已進入第二階段連署。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免潮步步逼近，罷免國民黨區域立委有32人已進入第二階段連署，32藍委成為「命運共同體」。一名熟知選戰策略的藍營人士分析，他近期做了2個選區的罷免民調，共同的現象是「反對罷免」的民意超過五成，「支持罷免」的民意僅有三成；但是綠營的投票意願超過八成，藍營則不到五成。有藍委坦言，不管再怎麼積極回防選區，遠遠不及罷免陣營的「仇恨值」，唯有找到驅動藍營支持者投下「反對票」，才能真正挺過罷免潮。

這次的大罷免，所有藍委都面對一個共同的困境，不論是第一次當選的新科立委，或是身經百戰的沙場老將，大家都是第一次碰到「大罷免」，雖然選舉與罷免，表面上來看都是「投票」，但是選戰結構完全不同。藍營人士分析，立委選舉因為綁總統大選，藍綠陣營都會歸隊，決定勝負的關鍵是「中間選民」；但是罷免投票中間選民不會投票，決定勝負的關鍵是「藍綠選民」的投票率。

截至6日，共有32位國民黨籍立委通過第一階段，反觀綠營則均未過門檻，在藍營基層不滿情況下，國民黨中央終於動起來，主席朱立倫7日表態，未來將舉辦問政說明會，讓外界知道國民黨做了什麼。

不過，眼看綠營民團已啟動第二階段連署，藍委們都早已回防選區，包括藍委羅智強用「每日萬步」勤走選區，臉書上也常分享他在選區遇到的事情；立委洪孟楷、徐巧芯近日也多在臉書上分享上會期自己推動的法案；危險名單中的藍委羅廷瑋同樣近日也積極合體台中市長盧秀燕，就希望自己能多被選民看到，讓選民看到他們的努力。

熟知選戰策略的藍營人士分析，他近期做了2個選區的罷免民調，共同的現象是「反對罷免」的民意超過五成，「支持罷免」的民意僅有三成；但是綠營的投票意願超過八成，而藍營的投票意願僅有不到五成。一來一回，如果明天投票，幾乎藍委都在25%罷免門檻邊緣（三成罷免意願，八成投票意願，就是全體選民的24%）。

該人士分析，知道了罷免的選戰結構，坦白講，勤跑地方，降低仇恨值「都該做」，但是「效果有限」。另一方面，立委的職責就是監督政府，擔心被罷免，害怕被出征，反而綁手綁腳，被罷免團體看破手腳，因為罷免團體要的就是對藍委「情緒勒索」。現在藍委面對的是「大罷免」，而不是「個人罷免」，罷免團體訴求的是「藍委毀憲亂政」「國民黨舔共賣台」，衝的是「中國國民黨」，而不是「個別候選人」，所以即使仇恨值相對不高的藍委，第一階段都累積了多份連署書。

一名有在罷免名單上的藍委坦言，當他自己知道被鎖定時，他就開始勤跑基層，不管是掃市場、走公園、跑活動，但他也知道，不管再怎麼跑，遠遠不及罷免陣營的「仇恨值」。他直言，藍委要順利挺過罷免，甚至用選票「築高牆」重挫民進黨銳氣，唯一的方法就是找到能夠抗衡罷免陣營「仇恨值」的利基，找到「感動」藍營支持者出來投下反對票的武器。