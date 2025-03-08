罷免王鴻薇遭國民黨公布個資　美女發言人落淚：我們都只是普通公民

▲罷免王鴻薇團隊成員阿美。（圖／罷免王鴻薇團隊提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨日前在記者會上公布罷免藍委王鴻薇「山除薇害」發言人阿美的個資，包含真實姓名、就職單位、銀行帳戶等。罷團發起活動聲援「我們都是阿美」，阿美今（8日）到場致詞時也忍不住落淚，表示不小心流眼淚不代表害怕，這一路上很不容易，「我們都只是一個普通的公民，只是想要一個正常的立法院。」她也喊話王鴻薇，「妳都公開我的個資了，如果我有黨證請妳提出來」。

罷免團體「山除薇害」今上午在濱江市場舉辦「Team阿美」的快閃活動，號召雙北罷團力挺發言人阿美，罷團強調，阿美匿名、戴口罩，不是為了自己，是擔心過程中家人、朋友會受到威脅與干擾。結果，遭到立委王鴻薇以紅衛兵鬥爭的手段，公布私人資訊，甚至要求檢調要調查阿美的公司金流，這些舉動，都是在恐嚇阿美不要參與政治。罷團強調，台灣女性已經是政治社會運動的要角，也請同樣身為女性立委王鴻薇，一起尊重並守護女性的參政權。

而阿美到場致詞時頻頻拭淚，她表示，來這邊當志工很開心，自己是個淚點很低的人，但不小心流眼淚不代表害怕，這一路上很不容易，在被國民黨公開個資前，工作上，沒有很多人知道她是阿美，連志工團隊都不知道。

阿美透露，之前上電視都會戴帽子、戴口罩隱藏自己，現在被公開個資，很謝謝大家聲援，並意外每個人都拿著「我們都是阿美」標語。阿美強調，「我們都只是一個普通的公民，一群深愛台灣的台灣人，只是想要一個正常的立法院，不會亂刪國防預算的立法院，就這樣而已。」

對於連署進度，阿美也指出，二階連署3月13日正式開始，目前海內外團隊志工加起來超過500位。3月10日會有專屬的LED宣傳車在路上跑，若看到都可以拍照回傳到各個社群平台，「希望當天就會有很多份連署書。」阿美會後受訪時也透露，二階連署門檻是2萬7000份，而團隊在第一階段就蒐集到2萬2000份，目標擺在4萬5000份，以確保三階投票一定會過，造冊組較有壓力，任何一點小失誤都會讓連署書失效。

阿美也喊話王鴻薇，應正視民意，不要再推給民進黨，「妳都公開我的個資了，如果我有黨證請妳提出來，我就不是民進黨人，我就是個普通公民，現在有很多國民黨支持者看到這個局面也挺不下去」。