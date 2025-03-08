罷免傅崐萁二階段開跑　一晚就收1387份連署「葉霸也參戰」

▲罷免傅崐萁二階段湧入人潮。（圖／微光花蓮提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮來襲，已至少32位藍委通過第一階段罷免，而近日，民團已經分別啟動後續連署作業，其中花蓮「微光行動」罷免藍委傅崐萁6日正式展開二階連署，罷團透露，光是昨晚，擺攤現場就收到1387份連署書，直到今（8日）上午才統計完畢。而日前與傅崐萁起衝突、並遭隨扈強制架離的80歲退休女師「葉霸」葉春蓮也簽下二階段連署罷免。

罷團發言人表示，團隊5日到中選會領表，6日正式起跑，當天花了一個上午的時間，把所有的連署書鋪點到所有的友善店家，或者是有民眾自主想要在社區裡面幫忙發放的，6日下午各地開始陸陸續續的回報，50份、30份，這樣子不斷的收回來。

發言人指出，昨（7日）晚上算是花蓮微光團隊正式站出來做連署的第一場大型活動，昨天的人潮來了就走、來了就走，大家也都知道說不要聚集太久，經統計大概有1500人次的流量，昨天收到的份數，今天最後正式的統計出來的數字是1387，等於是到場的都是來簽連署的。

活動規劃部分，發言人透露，昨天也有邀請八炯、閩南狼、曹興誠董事長、立委沈伯洋助講，他們有各個面向的看見跟支持罷免的理由。尤其曹興誠也花了很多時間，像是去幾個連署友善店家用餐、吃甜點，用實際的行動來支持他們，也感謝他們願意協助微光花蓮，今天早上也去拜訪葉霸老師。

至於連署年齡層部分？罷團人士觀察，都蠻平均的，尤其像昨天是因為實體第一場，之前有發活動通知，但到現場準備的時候，已經有很多人在廣場等候，這整個外溢效益很大，是因為上一個階段可能比較多出來的是年輕人，但這個階段很多老人家也跟著出來了。未來會陸續邀請名人來助講，之後也會依照每個禮拜的狀況，選不一樣的地點，甚至會來所謂的「公民肥皂箱」助講。