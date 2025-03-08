　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郭智輝失言扯「蒙古症」挨轟　病團痛心抗議：唐氏症非遺傳

▲▼郭智輝。（圖／記者周宸亘攝）

▲經濟部長郭智輝，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

經濟部長郭智輝以蒙古症（現稱唐氏症）比喻台積電和英特爾合資，離譜言論引發眾怒。唐氏症基金會董事長林正俠今（8）日痛心指出，唐氏症並非遺傳，而是染色體異常導致的結果，他們努力20多年希望消除大眾的誤解，經濟部長卻在公開場合如此發言，基金會要表達最深的抗議。

郭智輝昨（7）日接受廣播專訪提及台積電與英特爾合資一事，他以「蒙古症」舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「很久很久沒有聽到社會用『蒙古症』這個稱呼來指稱我們的孩子，尤其在3月21日世界唐氏症日前夕，倍感痛心。」林正俠受訪時難掩其失望情緒，他說，唐氏症是因為染色體異常導致的結果，不是因為遺傳，不會有家族風險，但這種稱呼法讓社會大眾產生很多誤解與歧視，基金會一直以來持續倡導，希望讓外界能對唐氏症孩子友善與理解，願意用支持和接納的態度來看待他們。

「努力20多年卻看到這樣的言論，真的非常難過。」林正俠無奈表示，當他們欣慰社會愈來愈包容和接納唐氏症的同時，位高經濟部的首長卻在公開場合拿唐氏症家庭的婚姻比喻可能的長期風險，「不可思議，也要強烈表達最深的抗議。」

林正俠指出，《身心障礙者權利公約》、《身心障礙者權益保障法》是法律上給予他們平等的權利，但更希望的是社會真正的包容多元和彼此理解。「也許我們的努力還不夠，但是我們仍然願意相信，台灣社會是進步的，我們所處的社會是友善的。」

3月21日是世界唐氏症日，唐氏症基金會選在台北車站大廳舉辦世界唐氏症日特展活動。林正俠表示，若郭智輝部長真的想要了解這項疾病，可以於3/15~3/23期間前來觀展，基金會將會為他提供最好的導覽，讓他知道唐氏症是怎麼一回事、唐氏症的孩子和家庭跟大家都是一樣的。

針對失言風波，郭智輝今日發聲明致歉，他指出，對於做出不合適且錯誤的比喻造成病患及企業困擾，致上最深歉意，一定會深刻自我反省，日後發言會更加謹慎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30cm料理刀砍死技術長！雲云董座喉嚨貫穿　最新病況曝
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化雞蛋大特賣！4盒100還送蛋糕、蛋塔　民眾凌晨5點半搶排隊

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

彰化雞蛋大特賣！4盒100還送蛋糕、蛋塔　民眾凌晨5點半搶排隊

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

彰化雞蛋大特賣！4盒100還送蛋糕、蛋塔　民眾凌晨5點半搶排隊

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬傻眼　律師詳解

二度挑戰好球成功　道奇捕手逃不過「再見三振」

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

湖人作客綠衫軍票價創歷史新高　唐西奇被交易竟與布朗有關？

板橋府中商圈擁「新北西門町」之稱　在地人美食口袋名單通通集合

雙薪160萬　小倆口「存款80萬」能買房？專家見1關鍵：應該沒問題

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

生活熱門新聞

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

明起回暖　下周又有冷氣團「濕冷下探14度」

全聯門口出現超新「1機台」！媽媽們苦笑了

技術長「曾寫萬言書給董座」　3件事讓他很受傷

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「甘露糖」具抗癌潛力　天然食物就有

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

烘爐地聽見詭異女聲！翁回：等你很久

技術長遭董座砍死　特斯拉車友哀悼

車床族、停車蟑螂霸車位　國道服務區「擬限停2小時」逾時罰1200元

更多熱門

相關新聞

台積電投資美國經長稱「事先不知」　政院人士：指未提投審申請

台積電投資美國經長稱「事先不知」　政院人士：指未提投審申請

台積電赴美加碼投資千億美元引發關注，總統賴清德日前更與台積電董事長魏哲家一起出席記者會釋疑，但經濟部長郭智輝接受專訪時竟稱「沒事先跟我說」，引發外界熱議。對此，政院人士說，政府與台積電一直有密切聯繫，賴總統與魏董事長的記者會就已完整說明，至於郭部長在節目中所指，並沒有表達清楚，他指的是台積電尚未提出投審申請。

郭智輝拿「唐氏症」比喻美商英特爾　王婉諭要求道歉：完全不適任

郭智輝拿「唐氏症」比喻美商英特爾　王婉諭要求道歉：完全不適任

郭智輝認事前不知赴美投資計畫　許宇甄：台積電遲早被搬空

郭智輝認事前不知赴美投資計畫　許宇甄：台積電遲早被搬空

用蒙古症比喻　郭智輝為失言道歉「深刻自我反省」

用蒙古症比喻　郭智輝為失言道歉「深刻自我反省」

台積電變美積電？　他：被魏董說明碾壓成雞毛蒜皮

台積電變美積電？　他：被魏董說明碾壓成雞毛蒜皮

關鍵字：

經濟部長唐氏症基金會台積電英特爾言論失當

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面