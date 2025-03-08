郭智輝失言扯「蒙古症」挨轟　病團痛心抗議：唐氏症非遺傳

▲經濟部長郭智輝，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

經濟部長郭智輝以蒙古症（現稱唐氏症）比喻台積電和英特爾合資，離譜言論引發眾怒。唐氏症基金會董事長林正俠今（8）日痛心指出，唐氏症並非遺傳，而是染色體異常導致的結果，他們努力20多年希望消除大眾的誤解，經濟部長卻在公開場合如此發言，基金會要表達最深的抗議。

郭智輝昨（7）日接受廣播專訪提及台積電與英特爾合資一事，他以「蒙古症」舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險。」

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「很久很久沒有聽到社會用『蒙古症』這個稱呼來指稱我們的孩子，尤其在3月21日世界唐氏症日前夕，倍感痛心。」林正俠受訪時難掩其失望情緒，他說，唐氏症是因為染色體異常導致的結果，不是因為遺傳，不會有家族風險，但這種稱呼法讓社會大眾產生很多誤解與歧視，基金會一直以來持續倡導，希望讓外界能對唐氏症孩子友善與理解，願意用支持和接納的態度來看待他們。

「努力20多年卻看到這樣的言論，真的非常難過。」林正俠無奈表示，當他們欣慰社會愈來愈包容和接納唐氏症的同時，位高經濟部的首長卻在公開場合拿唐氏症家庭的婚姻比喻可能的長期風險，「不可思議，也要強烈表達最深的抗議。」

林正俠指出，《身心障礙者權利公約》、《身心障礙者權益保障法》是法律上給予他們平等的權利，但更希望的是社會真正的包容多元和彼此理解。「也許我們的努力還不夠，但是我們仍然願意相信，台灣社會是進步的，我們所處的社會是友善的。」

3月21日是世界唐氏症日，唐氏症基金會選在台北車站大廳舉辦世界唐氏症日特展活動。林正俠表示，若郭智輝部長真的想要了解這項疾病，可以於3/15~3/23期間前來觀展，基金會將會為他提供最好的導覽，讓他知道唐氏症是怎麼一回事、唐氏症的孩子和家庭跟大家都是一樣的。

針對失言風波，郭智輝今日發聲明致歉，他指出，對於做出不合適且錯誤的比喻造成病患及企業困擾，致上最深歉意，一定會深刻自我反省，日後發言會更加謹慎。