郭智輝拿「唐氏症」比喻美商英特爾　王婉諭要求道歉：完全不適任

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者廖婕妤攝）



記者杜冠霖／台北報導

經濟部長郭智輝昨在節目中，以蒙古症（唐氏症）比喻台積電和英特爾的合資計畫。經濟部事後致歉，綠委也直言不洽當。時代力量黨主席王婉諭今（8日）批評，這整段話，是徹頭徹尾的歧視，更是傳遞錯誤資訊、加劇污名的言論，完全失格，請郭智輝公開、正式的為歧視言論向唐氏症病友、向台灣社會道歉，「否則，我認為你完全不適任這份職務。」

郭智輝昨接受媒體專訪的時候，被問到台積電是否會與 Intel 合資時，居然回應說：「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險」。

該言論引起家長團體不滿，經濟部事後致歉並表示，部長並無歧視之意，但是的確用了不適當的比喻來形容企業經營的模式，對於造成病患及企業困擾，郭部長感到十分抱歉。綠委許智傑也批評，比喻疾病的確不恰當，請部長檢討更正一下說法。

王婉諭則指出，蒙古症是唐氏症的舊稱，出於19世紀時對亞洲人外貌的歧視，實際上與蒙古完全沒關係，在20世紀，就已經正名為唐氏症。不知道郭智輝是活在哪個年代。而唐氏症是染色體異常引起的疾病，不算是遺傳性疾病，很多時候是單純的機率問題。部長的發言是在傳遞錯誤資訊、強化刻板印象。發言前不經思考的部長，沒有資格發表任何輕率的評論。

王婉諭直言，每個孩子都是獨一無二的，過去她接觸過很多唐氏症的孩子，他們都非常單純、善良，更有很多唐寶寶的家屬，用正向去接納生命的改變，投注大量心力，只希望台灣社會能夠更了解唐氏症，「部長，你不只刺痛了他們的心，更狠狠糟蹋了他們的努力。」

王婉諭指出，這已經不是郭智輝第一次不當發言了，一個國家的經濟部長，應該專注協助產業發展，而不是成天亂講話，毫無首長格局。這不是「失言」或「不當比喻」，根本就是完全失格的言論。請郭智輝公開、正式的，為歧視言論向唐氏症病友、向台灣社會道歉，而不是發個聲明了事。並公開修正你傳遞的錯誤言論，「否則，我認為你完全不適任這份職務。」

「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道自己會拿到什麼口味」王婉諭表示，對唐氏症家庭來說，唐寶寶是他們生命的考驗，卻也是最獨特的禮物。希望台灣社會也能夠藉此更了解這群掛滿笑容的孩子，終結歧視，給他們最溫暖的陪伴與支持。

稍早，郭智輝也發出聲明致歉，「我對於唐氏症的觀念還停留在過去，但不論是過去還是現在，這樣的言論都是不對的，對於昨日失言做出不合適且錯誤的比喻，造成病患及企業困擾，本人鄭重向被我傷害的病友致上最深的歉意，我也一定會深刻自我反省，日後發言也會更加謹慎。」

