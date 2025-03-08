▲前立委林濁水。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

日前台積電宣布加碼赴美投資1000億美元，前立委林濁水今（8日）表示，該決策的關鍵在於AI對晶片產生爆炸性的需求，而台積電純代工的模式，也已讓產業夥伴們，產生無可取代的信賴，加上當前全球科技產業鏈的戰略格局等因素所致，台灣因此更鞏固了全球產業鏈與地緣政治的地位，他認為，董事長魏哲家那天的說明，已將川普施壓和美積電的爭議全碾壓成雞毛蒜皮。

林濁水提到，台積電增加對美投資1000億美元，董事長魏哲家日前說明，係因台積電產能已滿，且對美投資，完全不會排擠到對台投資的既定資金和既定進程，對美投資是台積電業擴大行銷全球的需要，有利於市場和技術的掌握。

至於，美國有沒有施壓？林濁水點出，魏哲家提都不提，賴清德也強調台積電不可能成為美積電，美方也沒有向我政府施壓。

不過，林濁水指出，藍營堅認該決策是美國施壓的結果，對台灣不利，批賴清德沒有抗壓力，此外，過去張忠謀也曾對赴美投資提出疑義，所以，難道說問題其實不只是藍綠對陣，而是台積電本身也有路線問題？

林濁水透露，台積電赴美投資的立場轉圜關鍵，是AI的突破，對晶片產生不可思議的爆炸性需求，又台積電的技術相對於英業達與三星，有超前的領先，所以新增的需求只有台積電吃得下。

林濁水進一步說明，張忠謀建立的台積電純代工生產模式，已讓產業夥伴們，有無可取代的信賴，「在全球科技產業鏈重構的戰略格局下，美方掌握了台積電上游設備、軟硬體設備，美國又可提供台積電擅長的制程技術外的更基礎的科技人才」。

然而，林濁水認為，無論如何，川普確實說出，台灣搶了美國晶片，也直言，不投資美國就課100%關稅，話說那麼大聲，台灣政府說沒有壓力實在很怪，但，因緣際會，任何人都料想不到各種政、經、科技合力衝擊，爆炸出新的產業格局。

林濁水表示，在這個格局下，魏哲家說明的說服力，不只已經把所謂川普施壓和美積電的爭議全碾壓成雞毛蒜皮，而且台灣反而因為台積電的對美投資，鞏固了在全球產業鏈和地緣政治的地位，既然如此，在魏哲家不提美國壓力時，民進黨實在不必「補充」了。