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學費全免畢業即就業！慈大五專招生依舊　護理原專班可報名了

▲學習護理專業技術，為未來的護理職業奠定基礎。圖／慈濟大學提供下同）

▲學習護理專業技術，為未來的護理職業奠定基礎。（圖／慈濟大學提供下同）

記者王兆麟／花蓮報導

合校後的慈濟大學，五專學制招生依舊，關懷原住民學子的初衷始終不變！從1996年招生至今的五年制護理科原住民專班，114學年度共招收75人。原住民專班採獨立招生，二月二十四日起開放網路報名，至三月十日止，四月十二日考試，考試科目為國文、英語與數學，五月十日登記分發。

慈濟大學護理學院五專護理科主任郭育倫表示，具有原住民身份的考生，一旦錄取原專班後，不但學雜費、住宿費全額補助，還省去制服、寢具、膳食、教科書等支出，就學期間再領每月5,000元零用金（每學年領9個月）。估算每位學生五年求學補助金額，超過40萬元。尤其，考取護理師國家考試證照後，可任選八家慈濟醫院（花蓮、玉里、台東關山、嘉義大林、台北新店、台中潭子、嘉義、雲林斗六）履約服務，保障「畢業即就業」。

特別的是，五專一、二年級的公費生學業成績達70分，三、四年級的公費生學業成績需提升至75分，且每學期操行成績平均80分以上，每學年需完成24小時志工時數。郭育倫主任表示，護理科有「三好三多」，分別是師資好、設備好、考照好；公費多、國際交流機會多、獎助學金多。尤其，護理科有36年的歷史，無論是師資、設備、教學水準，絕不輸給其他學校。入學後，會與其他入學管道學生打散分班、一起競爭。只要學期成績排名在全班前10％，每人就能再領10,000元的績優獎學金，藉此鼓勵學生認真學習！

▲學習護理專業技術，為未來的護理職業奠定基礎。圖／慈濟大學提供下同）

模擬病房情境，護理學生透過與病人對話，了解病情並加強臨床實踐經驗。

家住台東、隔代教養的五專護理科二年級學生高庭雯（卑南族原住民）坦言，當初報考原專班就是為了減輕阿公阿嬤的經濟負擔。聽說慈濟有原專班公費制度，所以，拼了命的在半年內死K國中會考科目。入學後，庭雯才發現並非一時興起的自律就能應付課業，加上離家求學和想念家人的情緒，曾一度想要休學。

由於親姐姐是護理師，也是原專班畢業校友，以過來人的經驗分享，讓庭雯轉換心情，開始重新調整讀書方式，像是上課不分心、不睡覺，每天下課後複習上課內容，成績開始提升至班上第三名。經歷了臨床實習後，庭雯從懵懂無知到深刻體會到「護理是永遠學不完，且持續在進步」，鼓勵學弟學妹找資深的學長學姊聊聊，才能提早瞭解並適應護生階段。

五專護理科四年級學生林子妤（太魯閣族原住民）表示，到臨床第一線實習，跟在校園課堂讀書真的「差很大」。不只是得提前熟悉各科別的專有名詞、醫護用語，還要有很強的「臨場應變能力」。上一秒病人原本還好好的，殊不知下一秒就發生了什麼，學長學姊不但要做適當的護理措施及處置，還得面對家屬的各種詢問，深刻感受到護理師的辛苦。

很怕出錯的子妤，在臨床實習時謹慎小心，深怕問了會被罵。沒想到，學長學姊的反應是「不會做就去做，反而會錯上加錯」，鼓勵學弟學妹多提問，給了子妤很大的成長空間，也讓她更有信心。

▲學習護理專業技術，為未來的護理職業奠定基礎。圖／慈濟大學提供下同）

五專護理科五年級學生羅元伶（泰雅族原住民）正在醫院外科加護病房實習，坦言看著病患「從病況最差到康復出院」，是最有成就感的一刻。尤其，加護病房特別重視團隊合作，像是病人身上管路很多，每二小時就需要翻身，都不是一人能獨立完成的。所以，外科加護病房也成了元伶畢業履約的首選！

回想五年前剛入學的元伶，曾一度以為原專班獨招，整班都是原住民身份。沒想到，打散編班反而認識和接觸更多不同族群的同學，也可相約一起讀書，更有動力。面對護生最恐懼的實習大魔王，羅元伶表示，實習一週前就開始複習各科別的學理、常見技術和老師給的資料，到了臨床後，不忘「多看、多聽、多學」，不會的就問！更要勤做筆記！

▲學習護理專業技術，為未來的護理職業奠定基礎。圖／慈濟大學提供下同）

▲歡迎原住民學生加入護理科，開啟醫療領域的無限可能。

慈濟大學五專護理科主任郭育倫表示，不只是課業上的要求和輔導，原資中心也會透過每學期舉辦的原民週，挑選不同族群為主題，以全方位、多角度來展現部落文化。除了有族群背景和特色介紹、手作和飲食體驗，以及紀錄片播放、原博館闖關遊戲等，讓原住民學生多了認同感和歸屬感，提升自信心和自我肯定，也促進不同族群的學生相互瞭解和交流，提升友善校園多元文化。

114學年度五年制護理科原住民族學生單獨招生相關資訊及報名，可至慈濟大學網路查詢，查詢網址https://admissions.tcu.edu.tw/?page_id=23076

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