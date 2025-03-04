桃機南跑道歲修今起夜間施工　不影響航班起降

▲桃機南跑道啟動歲修作業。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為即將到來的清明春假預做準備，桃園機場3月4日起將利用既有夜間關閉跑道時段，對05R/23L南跑道進行歲修維護作業，預估可於10個工作日完成，桃機公司表示，施工作業期間桃園機場維持單跑道運作，機場應變已做好規劃，確保不影響機場營運及航班起降。

根據統計，228連假疏運期間5天總計68.2萬人次進出桃園機場，其中又以3月2日旅運量14.3萬人次為高峰，航班部分平均每日起降720架次，由於清明連假將至，高強度的航班起降運作，跑道維護作業更顯重要，桃機公司規劃於3月份利用既有夜間關閉時段辦理南跑道歲修。

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桃機公司表示，針對本次南跑道歲修規劃，機場公司自去年底即開始籌備，經維護及營運單位共同研擬「不另行增加跑道關閉時間」的施工執行方案，利用既有夜間例行巡檢、維護作業時段，飛航指南公告為凌晨1時到上午6時30分跑道單雙日輪流關閉，每日共計5.5小時，南跑道歲修即利用既有夜間關閉時段，以加強維護強度方式執行。

▲桃機南跑道。（圖／桃機公司提供）

桃園機場公司表示，2月20日已邀集民航局、飛航服務總台、航空公司代表聯席會、航空公司、地勤業者等機場作業單位參加說明會，逐一檢視包括近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運之各項應變方案，會中針對各單位疑問及需要協助事項逐一說明及討論解決。

機場公司強調，南跑道歲修亦比照往年歲修成立專案小組，強化各單位橫向聯繫，協調即時應變，隨時滾動檢討應變方案。