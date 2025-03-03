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台南市114學年度國小資優鑑定受理報名　新增4所學校選擇更多！

▲台南市114學年度國小一般智能優異學生鑑定，3月3日上午9時至3月7日下午4時開放報名，今年新增善化區蓮潭國中小（國小部）、永康區永康國小、東區復興國小及安平區億載國小，選擇更多、服務更近便。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市114學年度國小一般智能優異學生鑑定，3月3日上午9時至3月7日下午4時開放報名，今年新增善化區蓮潭國中小（國小部）、永康區永康國小、東區復興國小及安平區億載國小，選擇更多、服務更近便。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市114學年度國小一般智能優異學生鑑定，3月3日上午9時至3月7日下午4時開放報名，除鹽水、新營、麻豆、新化、永福及中西區成功等國小外，為發掘及服務更多資賦優異學生，今年新增善化區蓮潭國中小（國小部）、永康區永康國小、東區復興國小及安平區億載國小，選擇更多、服務更近便！

台南市長黃偉哲表示，往年設有資優資源班的國小有6校，考量台南幅員廣闊，為避免學生因區域考量無法參加鑑定而埋沒天賦，今年增加4所學校開辦，提供學生及家長更多選擇，讓更多資賦優異學生能就近接受適性教育。歡迎具資優潛質的學生，踴躍報名參加鑑定。

▲台南市114學年度國小一般智能優異學生鑑定，3月3日上午9時至3月7日下午4時開放報名，今年新增善化區蓮潭國中小（國小部）、永康區永康國小、東區復興國小及安平區億載國小，選擇更多、服務更近便。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，台南的資優課程內容豐富多元，涵蓋科技實作、人文素養及獨立研究等各種領域，同時在課後與寒暑假提供各種多元資優教育方案，如古蹟踏查、未來STEAM系列的AI課程還有未來領袖工作坊等，更加強化資優學生的情感輔導與專業領域潛能發展。

教育局提醒家長，今年資優鑑定工作仍由原設班的6所學校辦理，經鑑定通過後，再選擇安置學校。報名採線上方式，請於報名時間內，進入「資優鑑定報名系統 https://gti.tn.edu.tw/」依指示填寫報名資料、上傳相片與相關資料，完成繳費後即可視為報名成功。報名簡章可至南市資賦優異教育資源中心網站(https://gerc.tn.edu.tw/main/index)下載，若有任何疑問，可洽詢各承辦鑑定工作學校。

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