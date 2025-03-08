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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

迎戰大罷免！國民黨推「反廢死」公投　最快5月中送中選會

▲▼ 罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨青年軍近期補送罷免民進黨立委連署書。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大罷免來勢洶洶，中選會近日完成幾批罷免連署書查對，藍營除了急忙補件送件做最後衝刺外，國民黨也吹起反攻號角，國民黨主席朱立倫7日受訪時首度證實，「反廢死公投是非常重要的議題」。但公投法定日為今年8月23日舉行，藍營需要在5月中旬完成相關程序，因此據悉，藍營最快18日將提案排入立法院程序委員會，趕在5月中旬送入中選會。

對於要罷免國民黨立委，民進黨從去年就開始佈局，並在今年春節結束後第一天上班日，送出近20位罷免藍委的連署書，儘管藍委隨後也送上不少罷免綠委的連署書，但在中選會審查下「32：0」，罷免綠委均無成案。事後讓曾以副總統身分競選的趙少康忍不住痛批，沒看過這麼「沒戰力」的在野黨，一案都沒過「會被民進黨笑死」。

面對民進黨來勢洶洶，國民黨本周急追，6日罷免吳思瑤的團隊前往中選會補件，7日罷免綠委吳沛憶、張宏陸、蘇巧慧的團體也接連前往補件，力拚罷免一階段過關。

與此同時，朱立倫也在昨日宣布，將推動「反廢死公投」，並在未來幾個月，國民黨會透過各地宣講的方式，讓整個國民黨的立場，反廢死的立場以及民眾的立場能夠表達出來。朱立倫說，問政說明會就是把過去立法委員對各個選區以及對台灣做的很多重要的努力的成果，以及接下來包括能源政策、包括還錢於民、還假於民，這些重要的民生政策，將也同步在各地做說明。

據了解，國民黨內部其實在年初時就已經開始討論今年要發動公投，相關議題包含「反廢死」、「反空汙」、「恢復部分國定假日」等公投案，期盼扭轉「惡罷」情勢，向全民集氣，對執政黨表達不滿。

根據《公投法》第23條指出，公民投票日定於「8月第4個星期六」，自中華民國110年起，每2年舉行一次。這個日期也就是今年的8月23日。

國民黨內沙盤推演過，若以公民連署方式向中選會提案，恐無法在時限內收集近30萬份連署書；但若由國民黨團在立法院提出公投案，只需在3月23日前提案，即可在5月中旬三讀通過送案。因此，據悉，國民黨團本月18日就會將相關提案排入立法院程序委員會，再於院會抽出逕付二讀，力拚5月23日前送入中選會。

此外，也因民進黨是要「罷藍委」，所以國民黨要催動支持者投下「不同意罷免票」，因此公投案的題目也要特別設計，以反廢死為例，公投題目可能將設計為「是否支持政府未來修法廢除死刑」，讓選民投下「不同意票」。 

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