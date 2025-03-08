冷氣團最終日！明起回溫超過30度　下週再冷一波

▲冷氣團持續影響，北台灣偏冷。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天（8日）大陸冷氣團持續影響，北台灣偏冷，白天稍微回溫；明天冷氣團減弱回溫，下週一、二高溫超過30度，下週六有另一波冷空氣南下。

根據中央氣象署資料顯示，今天（8日）華南東移出來的雲雨減少，降雨範圍縮小，迎風面的桃園以北和東半部仍有局部短暫雨，竹苗及中部山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

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大陸冷氣團持續影響，北台灣還是偏冷，其他地區早晚也冷，中部以北及東北部低溫13、14度，其他地區15-17度，白天氣溫則會比今天回升一些，北部及東北部高溫17-19度，其他地區約23-26度。

▲今日天氣狀況。（圖／中央氣象署，下同）

3/9(週日)大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地早晚仍涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；清晨苗栗至台南地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣溫：北部及東北部15-22度，中部15-26度，南部17-29度，花東19-26度；澎湖16-19度，金門13-20度，馬祖10-14度。

3/10(週一)、3/11(週二)桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；3/12(週三)東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，12日金門亦有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣溫：北部及東北部15-27度，中部16-29度，南部18-31度，花東20-27度；澎湖16-24度，金門15-22度，馬祖12-17度。

▲雷達回波圖。

3/13(週四)、3/14(週五)鋒面接近或影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部及東北部17-24度，中部19-28度，南部21-29度，花東21-26度；澎湖19-25度，金門15-21度，馬祖12-16度。

3/15鋒面通過，3/16冷空氣南下，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；3/17冷空氣影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。