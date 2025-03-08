下週可能有寒流！　「春寒料峭」再臨氣溫驟降

▲下週有可能還會有寒流。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(8)日白天起至明(9日)晨冷空氣微幅減弱，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣仍陰冷。明日白天起至下週三(12日)、暖氣團逐日增強，高溫再回升至30度以上，不過下週六、日(15、16日)的更強冷空氣南下、氣溫驟降「春寒料峭」，甚至預測有觸擊「寒流」強度。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(8)日白天起至明(9日)晨冷空氣微幅減弱，降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴；北台灣仍陰冷、應持續注意保暖。

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今日各地區氣溫為：北部11至20度、中部11至23度、南部14至26度、東部12至24度。

▲16日2時地面氣壓及前6小時累積降水圖顯示，鋒面通過、伴隨明顯降雨(左圖)。同時閃電密度(前6小時)的模擬圖顯示，有雷雨發生的機率(右圖)。（圖／洩天機教室）



明日白天起至下週三(12日)、暖氣團逐日增強，各地區大都轉為晴朗穩定、易起霧的天氣。期間東半部偶有零星少量飄雨的機率，唯下週二(11日)北部海面有小範圍雲系移入，北海岸亦有局部少量降雨的機率，待觀察。明日氣溫漸升，下週一(10日)至週三「春暖如夏」、高溫再回升至30度以上。

下週四、五(13、14日)鋒面在北部海面，台灣仍在暖氣團內，高溫雖略降、仍偏暖；大部分地區晴時多雲，因大氣趨不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨發生的機率。下週六、日(15、16日)鋒面挾陣雨、雷雨通過，比前波強的冷空氣緊接南下、氣溫驟降，17日已降到最低，「春寒料峭」再臨。最新歐、美模式皆模擬、有觸及「寒流」定義的機率，但終究是超過一週的模擬，各國模式將如何調整？需密切觀察。