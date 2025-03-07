明晨再冷一波探13度　下周大回溫「中南部上看30度」

▲冷氣團仍籠罩，明天清晨還有一波低溫。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(8日)冷氣團依舊籠罩，清晨還有一波低溫，中部以北、宜蘭下探13度，周日冷氣團減弱，下周一到下周四溫度一路「飆車」，中南部高溫可上看30度，受水氣移入影響，下周一、二雨區將擴大。此外，下周四、五鋒面進逼再度變天，後續還有冷空氣挑戰冷氣團等級。

中央氣象署預報員李名翔表示，明天仍受冷氣團影響，不過各地溫度略回升，北部明天高溫18到19度，中部24度，南部26到27度，不過明天清晨比較冷，中部以北、宜蘭低溫13到14度，南部、花東15到17度。

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周日冷氣團減弱，各地溫度將明顯回升，李名翔說明，下周一到下周四天氣相對比較溫暖，各地高溫可在25度以上，中南部可能可到29度，或接近30度高溫；下周五北部雲量比較多，高溫略降至23到24度，中南部約27到28度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，李名翔指出，明天華南水氣通過，降雨為迎風面為主，桃園以北、東半部有局部短暫雨，中部以北山區零星雨；周日仍是迎風面降雨，但範圍縮小，基隆北海岸、東半部局部短暫雨，大台北零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

李名翔表示，下周一、下周二雨區較大一些，桃園以北、東北部、東半部局部短暫雨，東南部、中部以北山區零星短暫雨，下周三水氣減少，僅東半部、恆春半島零星短暫雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過下周四、下周五有鋒面接近或影響台灣，李名翔說明，天氣將變不穩定，北部、東半部、中南部山區將轉短暫陣雨，中南部平地多雲。預估鋒面將在下個周六(15日)通過，下個周日(16日)北邊冷空氣南下，後期不確定仍大，預報上強度不排除可到冷氣團等級。

此外，周日清晨苗栗至台南地區及馬祖，以及下周一至下周三台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，下周三金門亦有局部霧或低雲影響能見度。

▼天氣提醒。（圖／氣象署提供）