　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明晨再冷一波探13度　下周大回溫「中南部上看30度」

▲▼寒流,冷氣團,冬天,行人,防寒,降溫,低溫。（圖／記者周宸亘攝）

▲冷氣團仍籠罩，明天清晨還有一波低溫。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(8日)冷氣團依舊籠罩，清晨還有一波低溫，中部以北、宜蘭下探13度，周日冷氣團減弱，下周一到下周四溫度一路「飆車」，中南部高溫可上看30度，受水氣移入影響，下周一、二雨區將擴大。此外，下周四、五鋒面進逼再度變天，後續還有冷空氣挑戰冷氣團等級。

中央氣象署預報員李名翔表示，明天仍受冷氣團影響，不過各地溫度略回升，北部明天高溫18到19度，中部24度，南部26到27度，不過明天清晨比較冷，中部以北、宜蘭低溫13到14度，南部、花東15到17度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周日冷氣團減弱，各地溫度將明顯回升，李名翔說明，下周一到下周四天氣相對比較溫暖，各地高溫可在25度以上，中南部可能可到29度，或接近30度高溫；下周五北部雲量比較多，高溫略降至23到24度，中南部約27到28度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，李名翔指出，明天華南水氣通過，降雨為迎風面為主，桃園以北、東半部有局部短暫雨，中部以北山區零星雨；周日仍是迎風面降雨，但範圍縮小，基隆北海岸、東半部局部短暫雨，大台北零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

李名翔表示，下周一、下周二雨區較大一些，桃園以北、東北部、東半部局部短暫雨，東南部、中部以北山區零星短暫雨，下周三水氣減少，僅東半部、恆春半島零星短暫雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過下周四、下周五有鋒面接近或影響台灣，李名翔說明，天氣將變不穩定，北部、東半部、中南部山區將轉短暫陣雨，中南部平地多雲。預估鋒面將在下個周六(15日)通過，下個周日(16日)北邊冷空氣南下，後期不確定仍大，預報上強度不排除可到冷氣團等級。

此外，周日清晨苗栗至台南地區及馬祖，以及下周一至下周三台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，下周三金門亦有局部霧或低雲影響能見度。

▼天氣提醒。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

搶進台積電還不夠！大俠武林加碼4檔ETF　月入2.1萬滾出千萬財富

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

和平曙光？　以色列哈瑪斯：準備展開「第2階段停火談判」

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

生活熱門新聞

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

明起回暖　下周又有冷氣團「濕冷下探14度」

全聯門口出現超新「1機台」！媽媽們苦笑了

技術長「曾寫萬言書給董座」　3件事讓他很受傷

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「甘露糖」具抗癌潛力　天然食物就有

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

烘爐地聽見詭異女聲！翁回：等你很久

技術長遭董座砍死　特斯拉車友哀悼

車床族、停車蟑螂霸車位　國道服務區「擬限停2小時」逾時罰1200元

更多熱門

相關新聞

冷氣團籠罩中「明晨再一波低溫探13度」　下周大回溫

冷氣團籠罩中「明晨再一波低溫探13度」　下周大回溫

今天(7日)仍受冷氣團和華南雲雨影響，天氣濕冷，明晨還有一波低溫，局部低溫下探13度，周日冷氣團減弱後，下周高溫將飆上30度，一周內宛如從冬天到夏天，溫差變化大。

台灣周邊去年閃電逾1500萬次　嘉義市蟬聯「最雷」！北市也入榜

台灣周邊去年閃電逾1500萬次　嘉義市蟬聯「最雷」！北市也入榜

今明「春寒料峭」11℃　下週熱如夏超過30度

今明「春寒料峭」11℃　下週熱如夏超過30度

冬衣先別收！　專家曝「寒流未滿」冷氣團可能來襲

冬衣先別收！　專家曝「寒流未滿」冷氣團可能來襲

冷氣團發威今晨10.3℃　2縣市低溫特報

冷氣團發威今晨10.3℃　2縣市低溫特報

關鍵字：

天氣氣象氣象署冷氣團鋒面溫度低溫高溫

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面