台東警刑大肅毒鍥而不捨　溯源查獲改造長槍

▲台東警方查獲毒品及槍枝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期全台發生多起治安事件，警政署發布「全國同步肅槍專案」，台東縣警察局刑事警察大隊於今年2月接獲情資，得知40歲男子黃嫌涉嫌持有槍械並販賣毒品。黃嫌為躲避警方查緝，行蹤不定，且疑似隨身攜帶槍枝與毒品，對地方治安造成重大影響，警方遂展開深入調查。

台東縣警察局刑事警察大隊經過長期蒐證，掌握確切犯罪事證，隨後向台東地方法院聲請搜索票。3月2日，刑大幹員聯合保安隊霹靂小組，在台東市區某大樓前攔停黃嫌駕駛的自小客車，並迅速將其制伏，當場查獲第二級毒品依托咪酯64公克、菸彈9顆、安非他命5公克及吸食器等證物。然而，警方未能立即查獲槍械，遂持續追查。

▲台東警方查獲毒品及槍枝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

經進一步偵辦，刑警大隊於3月5日持搜索票前往黃嫌另一處住處，成功起獲改造長槍1枝，展現警方鍥而不捨、打擊犯罪的決心。目前全案已依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，將黃嫌移送台東地檢署偵辦。

台東縣警察局局長蔡燕明表示，警方對於非法槍械與毒品採取「零容忍」態度，將持續強力掃蕩非法槍械與毒品源頭，確保社會安定。他也呼籲民眾，如發現可疑人事物，可撥打110報案或向警方提供情資，共同維護治安，營造安全的生活環境。