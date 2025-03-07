台東民宅「2公尺大蛇出沒」　民眾嚇壞報案：在我家爬來爬去

▲台東縣卑南鄉初鹿地區某民宅赫見約2公尺長的蛇。（圖／台東警分局提供）

圖、文／CTWANT

台東縣卑南鄉初鹿地區某民宅赫見約2公尺長的蛇，民眾驚慌不知所措只能向警方求助「我家有1條長蛇爬來爬去，快要嚇死了！」台東警察分局初鹿派出所警員立即通報1999縣民服務專線，由台東縣府委外捕蛇，所幸人員平安。

▲台東縣卑南鄉初鹿地區某民宅赫見約2公尺長的蛇。（圖／台東警分局提供）

台東警方到達民眾住家時，發現有1條約2公尺長蛇藏在屋內，遂請民眾到屋外等候，一名員警在民眾屋內戒備保護民眾安全，另一員火速向消防分隊商借專業捕蛇夾及網子以備不時之需，怕蛇若有攻擊狀況可以預防攻擊，同時也等待縣府委外捕蛇隊以專業捕蛇器前來處理。

警方表示，所幸該大蛇為無毒蛇種之一，蛇長將近2公尺，在一般平地上極為少見。警方不畏危險迅速到達，小心謹慎戒備守護民眾安全並安撫住戶緊張心情，一同等待專業捕蛇隊抵達，讓民眾感激大讚「有警察在好安心！」

台東警察分局呼籲民眾遇到蛇類不要恐慌，勿驚擾、保持距離，如於住家周遭發現蛇類，可立即撥打1999專線，縣府將請委外專業團隊到場處理。

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