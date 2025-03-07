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建商少年董A出事了！開保時捷「1小時撞2次」　6車慘變保齡球

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市陳姓男子今（7日）上午疑似服用安眠藥物後，精神狀況不穩的狀態下，還獨自開著Porsche保時捷跑車出門，在市區先後撞上路旁3輛汽機車後，一路往新竹縣峨嵋鄉開去，結果爆胎後繼續強開回頭份，竟又在中正二路、斗坪派出所旁，又擦撞路旁3輛轎車，再往前開了約1公里才無法動彈，警方循線抵達盤查，得知服藥後駕車，依法對陳男採尿液送驗、並依公共危險罪嫌函送偵辦。

▲陳姓年輕建商疑似服用安眠藥後，開著保時捷跑車，在頭份市區擦撞6輛汽機車，爆胎後才被查獲，未好未釀人人員傷亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲陳姓年輕建商疑似服用安眠藥後，開著保時捷跑車，在頭份市區擦撞6輛汽機車，爆胎後才被查獲，還好未釀人員傷亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

頭份警分局表示，今天上午8點多，經營建築業的陳姓男子（29歲）疑似服用安眠藥後，不知何故開著保時捷轎跑車（718車系、2015年份）外出，可能藥物作用造成精神不濟，陸續在頭份市區的山下街、永安街和中華路，失控擦撞路旁和行駛中的3輛汽機車後，繼續往東方向行駛，警方據報處理，正設法調閱路口監視器追查肇事車輛。

▲陳姓年輕建商疑似服用安眠藥後，開著保時捷跑車，在頭份市區擦撞6輛汽機車，爆胎後才被查獲，未好未釀人人員傷亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲陳姓年輕建商疑似服用安眠藥後，開著保時捷跑車，在頭份市區擦撞6輛汽機車，爆胎後才被查獲，未好未釀人人員傷亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

結果約9時5分左右，接獲頭份市中正二路227號前、斗坪派出所旁，有輛保時捷擦撞路旁的3輛轎車後，涉嫌肇事逃逸；警方自後追趕，在距離約1公里的興華中學旁攔下肇事跑車，發現陳姓駕駛精神不濟。警方說，慶幸陳男肇事時車速不會太快，幸好未造成人員傷亡。

▲陳姓年輕建商疑似服用安眠藥後，開著保時捷跑車，在頭份市區擦撞6輛汽機車，爆胎後才被查獲，未好未釀人人員傷亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲陳姓年輕建商疑似服用安眠藥後，開著保時捷跑車，在頭份市區擦撞6輛汽機車，爆胎後才被查獲，未好未釀人人員傷亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

陳男向警方供稱，服用安眠藥物後，不知何故開車外出，並出示處方箋佐證；雖然陳酒測值0，但依法服用安眠藥後不能駕車，警方依規定製作生理平衡表及採集尿液送驗，偵詢後依公共危險罪函送苗栗地檢署偵辦。

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